移卡捐贈60,000盒新型冠狀病毒抗原測試劑盒 全力支援香港抗疫

香港, 2022年3月3日 - (亞太商訊) - 因應本港新冠肺炎疫情日趨嚴峻,移卡有限公司(簡稱「移卡」或「公司」)(股份代號:09923.HK)將捐出60,000盒新型冠狀病毒抗原測試劑盒,全力支援香港抗疫。



本次防疫物資将捐贈予保良局,透過其轄下安老服務單位及康復服務單位,分別派發予長者及殘疾人士,幫助他們實時監測身體狀況。香港第五波疫情來勢洶洶,單日新增確診屢創新高。疫情肆虐下,防疫物資需求有增無減,尤其是對新型冠狀病毒抗原測試劑盒的需求持續高企。移卡一直密切關注香港疫情,希望通過此次捐贈,為有需要的人士伸出援手,送上關愛。



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡2020年於香港交易所主板上市,是一家領先的基於支付的科技平台,致力於為商戶與消費者提供一站式支付服務,並提供豐富多樣的科技賦能商業服務。根據2022年易觀報告,按2021年的交易筆數計,移卡在中國非銀行獨立二維碼支付服務提供商中排名第一。





