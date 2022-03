Wednesday, 2 March 2022, 20:48 HKT/SGT Share:

來源 Oculis SA Oculis獲Accure Therapeutics授權引進用於治療青光眼的神經保護候選藥物 進一步強化集團的領先眼科產品線 - 首創的多肽模擬物,具激活營養信號傳送路徑的獨有機制,可保護視神經和視網膜以免受損害

- 潛在適應症有改善青光眼、地圖狀萎縮、急性視神經炎及其他視神經病變等疾病的功效

- 現正進行急性視神經炎的概念驗證臨床試驗,預期將於2023年下半年完成

- 該協議將有助於Oculis實現其成為全球眼科領導者之使命,致力於為三個最主要的細分領域包括視網膜,幹眼癥和青光眼帶來突破性創新治療

- 該協議進一步印證了Accure Therapeutics於神經科學領域作為轉化研發引擎策略的成功

瑞士洛桑與西班牙巴塞隆拿, 2022年3月2日 - (亞太商訊) - 利用突破性技術和革命性療法從而改善視力及眼睛護理的國際眼科公司Oculis S.A.(Oculis),與私人轉化神經科學研發公司Accure Therapeutics今天宣布達成授權協議,授予Oculis在全球開發與商業化ACT-01的獨家權利。ACT-01是一種可潛在保護視神經和視網膜免受損害的療法。



即將更名為OCS-05的ACT-01是一種首創的小分子,動物實驗發現OCS-05對神經發炎與退化的保護作用,其作用機制與激活IGF-1及BDNF等營養因子傳送路徑有關。在急性視神經炎及青光眼等視神經受影響的情況下,OCS-05能夠保護神經軸突,以免慢性視覺受損。



基於正面的臨床前期數據,以及在健康志願者測試安全性與藥物代謝動力學的臨床1期研究結果,2a期研究(ACUITY研究)亦已隨即展開。



ACUITY是一項雙臂、隨機、雙盲、安慰劑對照的研究,旨在評估OCS-05相較安慰劑對急性視神經炎患者的安全性和耐受性。除安全性外,次級結果指標將包括視神經解剖學指標及視覺功能指標。該研究現正在巴黎公立醫院集團(APHP)旗下神經科 - 眼科網絡內的La Pitié-Salpétrière醫院進行,計劃樣本中的三分之一已經入組。



Oculis計劃進一步擴展此研究項目,目前正與美國、歐盟及中國等地的監管機構洽談。



Oculis首席執行官Riad Sherif博士表示:「我們很高興能夠達成此協議,這結合了我們豐富的眼科專業知識與 Accure 獨特的神經保護方法,以推動眼科神經退化性疾病治療方式的變革。Oculis一直專注於建立高度創新和多元化的產品組合,為未被滿足的臨床需求提供改變眼疾患者生活的治療方案,OCS-05便與這使命完美契合。青光眼是全球導致永久失明的主因,很大部分患者在接受降眼壓治療後亦未能康復。結合OCS-05技術,我們有潛力開發市場首款針對青光眼及其他視神經病變的神經保護方法。」



Accure Therapeutics聯合創始人兼首席執行官Laurent Nguyen博士表示:「我們已掌握利好的早期數據,並發掘了針對多種眼部疾病適應症的潛力,如今這兩間理念相近、致力服務患者並對神經科學充滿熱誠的公司,是時候攜手合作。Oculis擁有專業的眼科知識,能讓這振奮人心的資產在多種神經退化性疾病中兌現承諾。」



參照急性視神經炎(視神經的急性脫髓鞘發炎)及高壓性青光眼(高眼壓損壞視神經導致的永久失明)實驗中的動物模型,OCS-05能減少對視神經和視網膜的損傷。在多發性硬化症(免疫系統導致發炎,繼而破壞神經細胞突以及大腦和脊髓中的髓磷脂)的參考實驗性自體免疫性腦脊髓炎動物模型中,OCS-05亦能減慢麻痺的進展。



現已完成的1期研究數據顯示,OCS-05在健康志願者中單劑量及多劑量具備良好的安全性及耐受性。



根據協議條款,Accure Therapeutics 將會收取預付款、在達到若干開發和商業里程碑後的潛在款項,以及與銷售有關的階梯式特許權使用費。



Oculis首席營運官兼中國區總經理丁偉波先生補充:「青光眼在全球各地包括中國均缺乏有效的治療方法,此次與Accure的合作協議意義重大。現時國內青光眼患者人數超過三千萬,是導致失明的第四大原因,而大部份患者在尋求治療時一側眼睛已失明,我們相信OCS-05在中國的需求及市場潛力將十分巨大。」



Accure Therapeutics主席兼Alta Life Sciences合夥人Montserrat Vendrell補充:「與 Oculis 訂立授權協議屬一項概念驗證,展現出Accure Therapeutics 作為轉化研發引擎可創造的價值,推進源自巴塞隆拿大學真正獨特的科學。此授權協議亦將增強 Accure的能力,以加快和擴大其餘產品組合的價值潛力。」



關於Oculis

Oculis是一家全球生物製藥公司,致力透過突破性的創新,拯救視力、改善眼睛護理及應對未獲滿足的重大醫療需求。Oculis 的高度差異化產品組合包括局部視網膜治療、局部生物製劑和病情緩解療法的候選藥物。Oculis現已涉足國際主要市場,並做好充分準備,提供改變全球患者生活的治療方案。總部位於瑞士洛桑的Oculis,業務遍及歐洲、美國和中國,由經驗豐富且往績卓越的管理團隊領導,並獲得領先的國際醫療保健投資者支持。詳情請瀏覽 www.oculis.com



關於Accure Therapeutics

Accure Therapeutics是神經科學領域的私人轉化研發公司,建立於西班牙巴塞隆拿,於2020年由Alta Life Sciences Spain I牽頭的A輪投資啟動,並得到技術和工業發展中心(CDTI)的支持。這家具有國際視野的歐洲公司擁有獨特的組合,包括三個追求創新目標的新化學實體項目,具有潛力追求更多目標。Accure旨在開發新的緩解疾病藥物,以治療視神經炎、多發性硬化症、帕金森病和癲癇症等嚴重疾病。Accure Therapeutics 擁有經驗豐富的業務和科學團隊,為少數對初步科學以不可知論方式營運、研究中樞神經系統領域先進藥物的公司之一。詳情請瀏覽 https://accure.health/







