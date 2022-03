Wednesday, 2 March 2022, 16:20 HKT/SGT Share:

來源 Motul Motul 亞太區 (Motul Asia Pacific) 迎來全新 Motul 亞洲集散中心

Hong Kong and Taiwan, 2022年3月2日 - (亞太商訊) - - Motul 在新加坡大士超級港附近開設 700,000 平方英尺的全新區域倉庫

- Motul 亞洲集散中心將強化公司在亞太地區的供應鏈和物流能力

- 亞太地區將是 Motul 未來幾年中最大的市場之一



Hong Kong and Taiwan, 2022年3月2日 - (亞太商訊) - Motul 全新最先進區域性倉庫 Motul 亞洲集散中心 (Motul Asia Hub) 正式投入運營,Motul 亞太區首席執行官 Lionel Dantiacq 親臨剪彩儀式。Motul 亞洲集散中心位於新加坡全新大士超級港的太平洋物流集團 (PLG)。這個 700,000 平方英尺的中心將整合倉儲和庫存環節,進一步支持和強化 Motul 在整個亞太地區的供應鏈運營。Motul 生產的高性能潤滑油和機油應用範圍廣泛,是行業中的領先品牌,在亞太地區的影響力與日俱增,該集散中心將進一步穩固公司的卓越能力。



這個亞洲集散中心的推出對 Motul 而言是一個極為重要的里程,將推動公司實現其加快增長的雄心目標。以現代供應鏈解決方案應對覆雜市場,簡化業務運營。 倉庫所在的地理位置具有獨特優勢,能夠以更快、更便捷的空運和海運方式,將產品運送到區域內的各個市場,加快產品周轉時間。集散中心靠近大士超級港,這也是提高供應鏈效率的最佳選擇。中心配備了最新技術,包括一個聯網安全庫存管理系統,可隨時獲得最新信息。



Motul 通過與 PLG 和保稅區合作,在該地區建立了一個高效分銷網絡,為經銷商提供最佳支持。保稅區最大的優勢之一是:對進口再出口的貨物免征商品及服務稅,通過這種方式減少商品處理時間和間接成本,提高效率。 Motul 繼續拓展亞太市場,超越客戶期望。對於 Motul 而言,為客戶提供最高水平的服務始終是公司的核心價值觀之一。這個集散中心的推出,將幫助公司更好地滿足消費者不斷增長的需求。汽車行業發展日新月異,大量的新技術每天都在帶來新突破。在這個集散中心的幫助下,Motul 將可以趕在該地區競爭對手之前,將新開發的產品系列推向市場。為應對出行領域日新月異的需求,Motul 全力拓展品類範圍,強化產品創新。







多年來,亞洲一直是 Motul 全球業務的重要市場,隨著該地區對潤滑油的需求不斷增加,這個市場對公司的重要性也與日俱增。Motul 亞太區制定了一個明確的目標,確保可以滿足客戶最嚴格的要求。隨著亞洲集散中心的啟動,Motul 將以快速可靠的方式向該地區的客戶提供高質量的系列產品。對於 Motul 而言,這是實現該目標的唯一方式。這個集散中心將成為 Motul 的里程碑,幫助公司在未來發展成為客戶首選品牌。 Lionel Dantiacq | Motul 亞太區首席執行官 「今天我們的 Motul 亞洲集散中心正式啟動,這是我們在亞洲工作的延續,在亞洲快速增長和轉型的過程中實現發展目標。通過這個集散中心,我們將簡化公司在該地區的供應鏈,以更高的效率將產品送到客戶手中。滿足客戶的需求是我們的核心宗旨。這個集散中心也印證了我們向成千上萬選擇 Motul 客戶的承諾。該中心將幫助我們拓展業務範圍,開拓新市場,將最優質的 Motul 產品帶給現有和全新客戶,滿足他們在潤滑方面的所有需求。」



關於 MOTUL Motul 是源自法國的世界頂尖品牌,專注透過技術研發丶制造及銷售高科技機油 (電單車丶汽車和其他車輛) 及潤滑油。品牌提供一系列日常汽車產品,包括 8100丶H-tech丶RBF 系列丶ATF丶CVTF 及 DCTF 等,致力保持機器的原始狀態,以發揮最佳表現和穩定性。 150 多年來,Motul 因其產品質量丶創新能力和所參與的競爭領域而獲得一致認可,同時也是公認的合成機油專家。 早在 1971 年,Motul 就采用當時只應用在航天科技的酯類技術,推出300V 潤滑油,成為開創 100% 合成機油配方的首家潤滑油製造商。2021 年標志著 Motul 300V 的 50 周年誕辰。 Motul一直都與不同的汽車製造商及賽車隊伍合作,協助他們在賽車研發上更進一步。為此,Motul積極參加世界各地不同的比賽,並成為多支冠軍車隊的官方供應商。 Motul非常著重亞太地區的市場發展。多年來,公司已在區內成功立足,並積極擴展業務。現時Motul在亞太區內已經擁有三座大型的生產設施,以及兩所研發中心,專注於調較適用於亞洲地區氣候的配方,應對區內不斷增長的業務和需求。 MOTUL Asia Pacific Pte. Ltd

1A International Business Park, #06-03

Singapore 609933

www.motul.com 如欲了解更多,請透過電郵 (pr@motul.com.sg) 與 Motul 聯絡。



話題 Press release summary



部門 通用汽车, 业务, ASEAN, Local Biz, Motorsports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network