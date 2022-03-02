Wednesday, 2 March 2022, 15:18 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC全力支援香港抗疫 為企業免費提供「雲‧網‧安」抗疫三保 保障企業業務安全運作 抗疫，刻不容緩。安全，重中之重

香港, 2022年3月2日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」/「集團」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）宣佈全力支援本港企業抗疫，免費提供「雲‧網‧安」抗疫三保，讓企業於嚴峻的疫情下，有效抵禦外部網絡攻擊的同時，保障員工及企業業務安全運作，希望盡力與本地企業攜手共同面對這次難關。

如欲了解更多有關中信國際電訊CPC提供的「雲.網.安」抗疫三保 詳情，請掃瞄此二維碼。

面對疫情，各行各業均受到前所未有的衝擊，企業各出奇謀改變其營商模式與員工並肩抗疫。現時困難的經營環境對不少企業都是一個挑戰，企業及員工不單要應對逆境，同時須面對日益增加及愈趨複雜的網絡安全風險，導致業務運作受影響。有見及此，中信國際電訊CPC提供免費「雲‧網‧安」抗疫三保，協助企業免受網絡攻擊威脅，重點於雲備份、網絡連接、以及端點安全提供三重保護，保障員工安全，保障業務安全運作，希望「雲‧網‧安」抗疫三保為處於水深火熱的企業紓緩一點憂慮。



我們明白疫情的影響並非短暫，因此CITIC Telecom CPC 積極為社會作出貢獻，為企業提供支持，推出「雲‧網‧安」抗疫三保 支持企業安全運作。三項服務包括：



1. 雲備份 - 保障端點數據安全，透過SmartCLOUD™ BRR A2C雲備份方案，為員工遠端個人裝置數據靈活備份。



2. 網絡連接 - 保障遙距接入安全，TrueCONNECT™ Remote採用IPSec或SSL標準加系統，為員工在家裝置提供安全連接。



3. 安全端點 - 保障遠端及員工在家工作的裝置免受網絡攻擊，TrustCSI™ EDR端點偵測及回應服務， 24x7為企業實時提供端點威脅偵測監控和響應，提供全方位端點保障。



中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「香港疫情非常嚴峻，各界承受著前所未有的沉重壓力。在此異常艱難時刻，我們作為企業的ICT 合作夥伴，更要利用集團力量及資源扶助各大小企業，助力企業業務免受疫情影響，確保網絡運作暢順並快速應對網絡安全威脅。同時為居家工作的員工提供便捷且穩定的網路連接和安全的工作保護，為當前嚴峻的企業環境貢獻一分力，為疫情下艱難運作的企業提供專業幫助。中信國際電訊CPC將繼續與社會各界攜手共克時艱，期盼早日戰勝疫情。」



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、19個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

