嬴徹科技完成1.88億美元融資，君聯資本聯合領投

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香港, 2022年3月2日 - (亞太商訊) - 2月28日，自動駕駛卡車技術與運營公司嬴徹科技宣佈已完成1.88億美元的B+輪股權融資，此輪融資由君聯資本聯合領投。
通過此輪融資，嬴徹科技將進一步加大投入其全棧自研的卡車自動駕駛系統「軒轅」，聯合產業夥伴推出更多量產車型，並加速在電動化領域的佈局。自2021年底，嬴徹科技已聯合主機廠夥伴率先實現L3級別自動駕駛卡車的前裝量產，並與多家行業頭部貨主在多條線路上開展常態化的商業運營，成本優勢得到驗證，運營規模快速增長。
君聯資本董事總經理薛龍表示：「君聯資本在自動駕駛和物流供應鏈領域有著廣泛的投資佈局，繼在乘用車自動駕駛領域佈局後，君聯在重卡自動駕駛領域選擇了嬴徹科技。嬴徹科技通過全棧自研的核心技術，車規級的量產產品，以及規模化的自動駕駛貨運網路堅定推進物流領域的智慧化變革。君聯非常看好嬴徹“技術+運營”雙輪驅動的發展戰略，非常認可團隊卓越的執行力，也將持續調動產業資源，積極主動幫助嬴徹創新成長，相信嬴徹未來將成長為有影響力的行業領跑者。」
嬴徹科技創始人兼首席執行官馬喆人表示：「感謝新老股東對嬴徹科技的信任和長期支持！隨著L3級別自動駕駛卡車的量產落地，嬴徹科技進入全新發展階段。我們將繼續堅定投入車規級量產為導向的全棧自研，以更優秀的產品為物流使用者創造價值，推進自動駕駛貨運的規模化增長。遵循這一路徑，嬴徹科技有信心最早形成無人化所需的資料規模和技術優勢，為物流產業實現貨運機器人網路的願景。」
自動駕駛是君聯資本圍繞汽車智慧化、無人化的主要投資方向之一，除了嬴徹科技，君聯資本此前還投資了自動駕駛AI晶片公司地平線、毫米波雷達公司木牛科技、無人駕駛人工智慧技術公司Pony.ai、ADAS解決方案提供商縱目科技，君聯資本旗下君海創芯投資了視覺感知和自動駕駛IP公司黑芝麻。
話題 Press release summary
部門 金融, 通用汽车, Venture Capital & PE
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