Wednesday, 2 March 2022, 09:15 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass 美新集團啟動Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)研究工作 - SoPa在東南亞快速增長的電商生態系統提供生活方式、餐飲、商戶支付軟件及忠誠度計劃。

- 2021年12月，該公司被加入羅素 2000指數。

- 增長因素包括在越南重啟奢侈品電商平台Leflair(150多萬註冊用戶)、不斷壯大的餐飲商戶平台、忠誠度積分計劃以及未來併購計劃。

- SoPa現存現金3300萬美元，毫無負債，足以為未來3年的併購和有機增長計劃提供資金支持。

- 美新集團預計，截至2023年，該公司營業收入將由2021年的100萬美元增長至3800萬美元。

新加坡, 2022年3月2日 - (亞太商訊) - 東南亞領先的數據驅動型忠誠度平台Society Pass 社會通行有限公司(納斯達克代碼：SOPA，以下簡稱“SoPa”)於今日宣布：美新集團已正式啟動SoPa股權研究並在2022年2月24日發布首份股權研究報告。



美新在其報告中著重強調了SoPa的下列主要增長因素：

- 正在經歷數字化變革且增勢迅猛的南亞和東南亞市場；

- 2022年下半年啟動Society Points，收益可觀，可提高客戶保留率；

- 數據和忠誠度計劃技術推動電子商務發展；

- 2021年下半年重啟作為越南五大奢侈品電商平台之一的Leflair。 2019年，Leflair創收約900萬美元。

- 合伙計劃、POS機、軟件和商戶融資計划拉升商戶類費用；

- 通過與戰略合作夥伴舉辦營銷活動、數字化/社交媒體並與商戶共同營銷吸引新客戶；

- 整合收購小型電商類企業。鑑於目標公司可選資本形式不多，所以機會相對較少。作為Society Pass生態系統的組成部分，收購對象能夠創造收益與支出協同效應。



另外，美新還強調了SoPa董事會主席兼首席執行官Dennis Nguyen為公司進軍中國和東南亞市場作出的卓越貢獻。



Society Pass首席執行官Dennis Nguyen說：“發布報告是我們首次公開發行之後又一個令人興奮的里程碑事件。投資者依舊對東南亞投資機會持樂觀態度，而報告的發布能夠讓市場參與者深入了解我們建設東南亞發展最快的電子商務和忠誠度生態系統的計劃。”



關於Society Pass



SoPa屬於忠誠度和數據營銷生態系統，在其主要市場運營多個電子商務和生活方式平台。其商業模式側重於通過普遍忠誠點的預期流通來收集用戶數據。該系統跨多種產品服務類別無縫對接消費者和商家，培養有機忠誠度。自上線至今，SoPa已累計註冊用戶超160萬，註冊商家和品牌超3,500家。自此，SoPa投入了2年多的時間來構建專有IT架構，使用尖端組件來有效地擴展並支持其平台消費者、商家和收購業務。



Society Pass為商戶提供了便利訂單管理程序 #HOTTAB Biz (專為SoPa.asia商業合作夥伴提供)以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案 #HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。上述所有工具可通過基於數據分析的個性化互動幫助各企業吸引和保留客戶且盈利豐厚。



此外，越南頂級生活方式電商平台Leflair.com，菲律賓備受親睞的雜貨店送貨公司Pushkart.ph，以及越南河內領先的線上餐廳送餐服務平台Handycart.vn均屬SoPa旗下產業。請登陸 http://thesocietypass.com/了解詳情。



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