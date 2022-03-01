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Wednesday, 2 March 2022, 08:00 HKT/SGT
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來源 SQL Technologies, Inc
Sky Technologies將於2022年3月4日星期五敲響納斯達克開市鐘

邁阿密, 2022年3月2日 - (亞太商訊)  - SQL Technologies Corp.（納斯達克股票代碼：SKYX）（“Sky Technologies”或“本公司”），一家擁有高度顛覆性智能平台技術的公司，擁有超過 60 項美國和全球專利和正在申請的專利，可提高家庭的安全性和智能家居生活方式和建築物，今天宣布管理層將於 2022 年 3 月 4 日星期五在納斯達克股票市場主持開市鐘儀式，以慶祝其 2022 年 2 月的首次公開募股。

Sky Technologies 的執行主席 Rani R. Kohen（創始人和發明家）、總裁 Steve Schmidt（AC-Nielsen 前首席執行官和 Office Depot 國際總裁）和首席執行官 John Campi（前 CPO 克萊斯勒和杜邦）將出席。

儀式將於東部時間上午 9 點 15 分左右開始，可在 https://skyplug.com/media/ 上進行現場直播或重播，並將在全球主要金融電視網絡上直播。

Sky Technologies 執行主席 Rani Kohen 表示：“我非常榮幸代表我們尊貴的員工和股東敲響納斯達克的開市鐘——這是全球成功的象徵，標誌著我們作為上市公司開始旅程的標誌性時刻。” . “敲鐘儀式證明了我們團隊的力量和興奮以及創新的專利 SkyPlug 技術。

“我們很高興慶祝這一里程碑式的成就，並期待未來幾個月的運營執行，因為我們努力為我們的股東創造可持續的長期價值，”科恩總結道。

關於 SQL 技術公司

由於電力是每個家庭和建築的標準，我們的使命是讓家庭和建築成為安全先進和智能的標準。

SQL Technologies Corp.（納斯達克股票代碼：SKYX）d/b/a Sky Technologies 擁有一系列極具顛覆性的先進安全智能平台技術，擁有 60 多項美國和全球專利以及正在申請的專利。我們的技術強調高品質和易用性，同時顯著提高家庭和建築物的安全性和生活方式。我們相信，我們的產品是美國乃至全球家庭和其他建築物中每個房間的必需品。如需更多信息，請訪問我們的網站 https://skyplug.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿中包含的某些陳述構成前瞻性陳述，包括與擬議的首次公開募股有關的陳述。管理層將這些前瞻性陳述基於其當前的預期、假設、估計和預測。雖然他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多超出了管理層的控制範圍。這些陳述涉及風險和不確定性，可能導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述僅在發表之日發表。告誡讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除法律要求外，公司不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件，或其他。

投資者關係聯繫人:
Lucas A. Zimmerman
MZ North America
(949) 259-4987
SKYX@mzgroup.us

資料來源: SQL Technologies

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