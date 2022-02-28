Monday, 28 February 2022, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)將越南的Handycart添加到其下一代數字生態系統和忠誠度平台

新加坡, 2022年2月28日 - (亞太商訊) - 東南亞領先的數據驅動型忠誠度平台Society Pass 社會通行有限公司(納斯達克代碼：SOPA，以下簡稱“SoPa”或“公司”)今天宣布，它已收購領先的在線購物車 Handycart 的運營商 Dream Space Trading Company Limited（“Dream Space”），一家位於越南河內的雜貨配送服務。新收購的公司將通過 SoPa 現有的商家軟件平台#HOTTAB 整合到 SoPa 的餐飲配送垂直領域。 Handycart 創始人兼首席執行官 Seo Jun Ho 被任命為新業務部門負責人，負責管理越南的 Handycart 和#HOTTAB。



Handycart 成立於 2019 年，是一款在線雜貨配送應用程序，擁有自己的配送車隊，專注於為河內的韓國餐飲市場和餐飲業提供服務。市場研究公司 Q&Me 最近的一項調查發現，58% 的越南人喜歡韓國料理，在“韓流”的推動下，韓國美食和流行文化席捲了越南。



SoPa 越南區總經理 Ngo Thi Cham 在評論這一戰略步驟時說：“我們很高興歡迎 Handycart 加入我們更大的 SoPa 生態系統，這將使它能夠利用我們的整合營銷和技術主張，同時加強我們的集體高級管理資源.我們努力將 Handycart 等專業電子商務品牌的強大技術和運營效率與我們的品牌建設經驗相結合。憑藉我們在越南 Leflair 的巨大成功，SoPa 見證了這一舉措將在成本優化和增加創收方面帶來立竿見影的回報。我們決心在 2022 年底前將河內的商戶覆蓋範圍擴大到 500 家餐廳，並希望在 2022 年第三季度擴展到胡志明市 。”



利用 SoPa 的集成技術平台來提高運營效率和業務績效 Handycart 將專注於為該國更多的消費者大幅增加按需雜貨購物服務，同時授權特色餐飲餐廳轉變商業模式並進一步開拓在線市場。



Handycart 首席執行官 Seo Jun Ho 表示：“Handycart 成立於 2019 年，其使命是通過其在越南建立的正宗韓國餐廳網絡將尋求家的味道的韓國顧客聯繫起來。為企業提供快速獲取正宗韓國產品的機會僅在 2021 年就有超過 26,000 個訂單幫助我們聚集了超過 3000 名忠實用戶群。鑑於我們作為首選在線雜貨配送服務的良好定位，SoPa 現在將能夠加速 Handycart 的增長。與 Society Pass 的合作將使我們在行業內釋放增長機會，我很高興 Handycart 現在可以利用 SoPa 的協同生態系統。”



在過去的二十年裡，越南一直是東南亞地區增長最快的經濟體之一。該國的電子商務正在迅猛增長，價值 132 億美元，預計從 2021 年到 2025 年將穩步增長。



SoPa 專注於發展其在 VIP（越南、印度尼西亞和菲律賓）市場的業務，是一家專注於收購的電子商務控股公司，業務遍及 5 個相互關聯的垂直領域（生活方式、餐飲、旅遊、商業軟件和忠誠度），擁有 6 個獨特的業務部門，連接數百萬東南亞的消費者和成千上萬的商人。 Handycart 是該集團在收購電子商務市場 Leflair 以及商家 POS 和商業應用程序#HOTTAB 之後在越南的第三次收購。



關於Society Pass



SoPa屬於忠誠度和數據營銷生態系統，在其主要市場運營多個電子商務和生活方式平台。其商業模式側重於通過普遍忠誠點的預期流通來收集用戶數據。該系統跨多種產品服務類別無縫對接消費者和商家，培養有機忠誠度。自上線至今，SoPa已累計註冊用戶超160萬，註冊商家和品牌超3,500家。自此，SoPa投入了2年多的時間來構建專有IT架構，使用尖端組件來有效地擴展並支持其平台消費者、商家和收購業務。



Society Pass為商戶提供了便利訂單管理程序 #HOTTAB Biz (專為SoPa.asia商業合作夥伴提供)以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案 #HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。上述所有工具可通過基於數據分析的個性化互動幫助各企業吸引和保留客戶且盈利豐厚。



此外，SoPa 還運營著越南領先的生活方式電子商務平台 Leflair.com 和菲律賓流行的雜貨配送公司 Pushkart.ph。請登陸 http://thesocietypass.com/ 了解詳情。



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