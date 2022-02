Friday, 25 February 2022, 21:27 HKT/SGT Share: 「興」暖香江 同「興」抗疫 興業銀行香港分行向葵青、荃灣社區捐贈抗疫物資

香港, 2022年2月25日 - (亞太商訊) - 虎年伊始,在這個乍暖還寒的春天裡,香港第五波新冠疫情洶湧而至,確診人數連日攀升,嚴峻的疫情給香港社會的民生經濟帶來重大影響,廣大香港市民的健康安全也因此受到嚴重威脅。



為貫徹落實習近平總書記對香港抗疫工作的重要指示精神,積極回應香港社會同心抗疫行動會商會提出的16項抗疫舉措,興業銀行香港分行集中動員一切力量,緊急開展物資採購,並與香港特別行政區立法會議員、工聯會幹事、全國青聯委員陳穎欣取得聯繫,在她的聯絡與幫助下,火速馳援基層社區。



據瞭解,2月25日,該行向本輪疫情中出現集中爆發的葵青、荃灣社區進行了抗疫物資捐贈活動,共向基層社區捐出2萬餘套快速抗原檢測盒。在簡短的物資交接儀式上,陳穎欣小姐向興業銀行香港分行贈予感謝狀,並表示當前疫情狀況不容樂觀,基層社區對抗疫物資需求量與日俱增,這批快速抗原檢測盒的到來能大大緩解基層社區檢測需求量大的燃眉之急,對此時疫情之下的善舉表示衷心感謝。此次捐贈的快速抗原檢測盒,將由工聯會及社區工作人員協助分派給有需要的基層社區居民及社區抗疫前線人員,幫助他們應對嚴峻的疫情挑戰。興業銀行香港分行有關負責人表示,將盡一切力量,為疫情下守護香港社區做出應有貢獻。



新冠疫情自2020年初起在全球範圍蔓延,興業銀行香港分行作為興業銀行集團首家境外機構,為保障疫情下跨境金融服務,自疫情爆發之初出臺各項支援措施,包括建立起疫情防控跨境業務綠色通道、實行利率及費率優惠和手續減免等,重點關注受疫情衝擊的本地中小型企業,以及生產或流通疫情防控物資的相關產業客戶,提供相應的支援及紓困措施,用實際行動踐行金融抗疫的使命擔當。



風雨同舟,眾志成城,興業銀行香港分行將全力支持特區抗疫,齊心協力打好這場香港疫情防控攻堅戰,為服務香港地區經濟發展和社會繁榮穩定貢獻力量。





話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network