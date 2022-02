檳傑科達2021財年收入創歷史新高

香港, 2022年2月25日 - (亞太商訊) - 在香港聯合交易主板上市的檳傑科達國際有限公司(「PIL」或「集團」),今日公佈其截至2021年12月31日止年度財務業績。2021財年,公司收入創歷史新高,達5.081億令吉,淨利潤為1.167億令吉,分別較去年增長約21.4%及2.5%。







各經營分部業績表現,其中包含2021財年分部間收益

受自動化測試設備(ATE)及工廠自動化解決方案(FAS)業績增長帶動,本集團2021財年業績整體大幅回升。2021財年,ATE及FAS部門收入分別貢獻集團總收入的約70.1%及29.9%。2020財年,分別為67.6%和32.4%。



自動化測試設備(ATE)部門



ATE部門於2021財年貢獻本集團70.1%收入,繼續成為集團主要收入及利潤來源。2020財年經歷收入下滑後,該部門於2021財年憑藉雙位數增長實現「華麗轉身」,收入達3.584億令吉,同比增加22.6%。2021財年,隨著智能手機及周邊產品市場復蘇,電光行業繼續為ATE部門貢獻主要收入,收入貢獻率約49.7%,主要來自本集團廣泛多元的產品組合,包括鄰近感測器、3D磁力計測試處理器、環境光傳感器、晶圓級VCSEL(垂直腔表面發射激光器)測試解決方案及光學和光子傳感解決方案下的其他相關應用。



本集團不懈拓展汽車行業業務,該行業已成為ATE部門第二大收入來源,收入貢獻率達27.6%,並憑藉39.9%的增長速度,成為ATE部門下增速最快的領域。汽車行業的強大需求主要由於本集團提供的汽車測試解決方案涵蓋裝配及測試全方位服務,且覆蓋元件測試、最終測試到包裝等一系列製造流程。2021財年,ATE部門的增長同樣受益於半導體行業的發展。半導體行業業務收入貢獻率達20.0%,收入同比增長26.8%,主要由於受過去兩年疫情影響,數字化轉型加快,集成芯片及其他相關半導體產品需求增加,帶來對本集團測試處理設備的持續需求。



在可預見的未來,ATE部門將繼續成為本集團業績表現的主導因素。隨著全球新冠疫情推動科技以前所未有勢頭發展,以及技術融合帶來強大力量及動力,本集團將充分發揮ATE部門重大利好條件,迎來光明廣闊前景。



工廠自動化解決方案(FAS)部門



FAS部門於2020財年錄得強勁收入上升,並於本期內繼續錄得雙位數收入增長。部門收入達1.553億令吉,同比增長12.3%,主要是由於集團專有i-ARMS解決方案市場需求強勁,獲多個國家及地區各行業廣泛應用,客戶基礎得到進一步擴大。2021財年第三及第四季度,該部門業務收入增長勢頭尤其迅猛,下半年部門收入較上半年增長約19.5%。收入增加主要來自客戶及工業產品行業,貢獻約45.4%部門收入。緊隨其後的是集團i-ARMS解決方案同樣應用廣泛的光電行業及醫療設備行業,分別貢獻FAS部門30.4%及19.3%收入。疫情後,隨著工廠自動化和智能製造的巨大轉變,集團將繼續見證FAS部門的巨大潛力和機遇。在當前自動化的趨勢下,集團將繼續拓寬和豐富其自動化解決方案的能力。



未來展望



「生存能力最強的物種往往不是最強壯的,也不是最聰明的,而是對變化最敏感的物種。」



新冠疫情完全改變了我們的生活和工作方式。從社交距離、隔離、封閉邊界、旅行禁令到流行語「居家辦公」,從未如此大規模地強制執行。然而,集團克服了新冠疫情「令人不安」的影響,並以較為平穩的方式度過了本財政年度。這證明了集團在疫情後商業環境中應對艱難挑戰(開啟新的經營方式)的韌性。集團的成績離不開員工的辛勤工作和齊心協力而迅速進步的適應能力和效率。



新冠疫情已將許多公司推向技術臨界點,隨著自動化的急速發展,數字化應用在許多公司和行業中實現了巨大的成效。基於這些發展,集團以強勁的訂單增長勢頭迎接2022年,主要原因來自,在人工智能、大數據分析、物聯網、自動駕駛汽車、工業4.0和5G等在各行業中的深化應用。由於電光業務目前在集團的財務業績中占主導地位,該業務將在2022年繼續保持增長勢頭。集團預計汽車部門將持續快速發展節奏。隨著電動汽車加速興起,電氣化在交通運輸行業的轉型中發揮重要作用,為所有汽車領域帶來機遇,特別是電動汽車(「EV」)的轉型。全球監管機構在制定更嚴格的排放目標方面做出了更多努力,其中包括歐盟汽車和貨車的二氧化碳排放法規、中國的新能源汽車(NEV)授權以及拜登政府在2030年前引入50%的電動汽車目標。在此背景下,集團預期,從前端到後端的汽車測試解決方案具備良好前景,這將繼續為集團的整體業績提供動力。



我們相信未來有許多商機待進一步拓展,現在是規劃未來的最佳時機。即將建成的新工廠將是集團深化醫療器械領域的立足點,並將把工業自動化部門的增長提升到一個新的水平。廣泛用於工業製造的關鍵技術正在滲透到醫療領域。隨著人工智能引領醫療領域,自動化設備的發展將更加多元。隨著這些技術發展的呈現,集團欣喜地看到,在醫療器械領域令人振奮的訂單增長勢頭下,更多客戶對我們的自動化裝配解決方案需求不斷深化。集團成立Pentamaster MediQ涉足一次性醫療器械製造,已為醫療行業的巨大市場機遇做好充分準備。



在過去兩年中,FAS部門的收入持續增長,這受益於各行業對工業自動化的日益關注,而工業自動化也因新冠疫情的影響而迅速成為必要。隨著人工智能和物聯網在製造業的普遍應用,未來幾年自動化的增長將繼續,FAS部門的巨大潛力和機遇將持續存在。鑒於2021年財務表現相對穩定,集團將繼續從根本上關注運營能力的提升,並積極開發全新的先進技術和解決方案。展望未來,面對2022年的各種挑戰和機遇,集團將把握全球趨勢和要求,延續業務穩健增長的一年。新冠疫情仍未結束,並將在一段時間內成為日生活常態,嚴格遵守必要的安全措施和操作程序來確保員工的安全仍是集團的首要任務。



關於檳傑科達國際有限公司



檳傑科達(1665.HK)是全球領先的自動化解決方案供應商,主要服務於亞太、北美和歐洲的半導體、汽車、電氣和電子、醫療設備和消費工業產品領域的跨國製造商。集團的集成自動化產品及解決方案涵蓋創新、設計、製造及安裝自動化設備及╱或自動化製造解決方案。



瞭解更多檳傑科達的信息,請訪問: www.pentamaster.com.my。



媒體諮詢,請聯絡:



電子郵件:investor.relation@pentamaster.com.my









