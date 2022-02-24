樂普生物科技成功登陸香港交易所主板



香港, 2022年2月23日 - (亞太商訊) - 聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥企業──樂普生物科技股份有限公司(「樂普生物」或「公司」，股份代號：2157.HK)，正式登陸香港交易所主板市場，股份代號為2157，每手買賣單位為1,000股H股。



公司的全日股價最高達到每股H股$7.34港元，收市報每股H股$7.14港元。全日成交量達約15.8百萬H股，成交金額約$112百萬港元。



此次樂普生物在港交所上市，全球發售126,876,000股H股，其中香港發售股份12,688,000H股，國際發售股份114,188,000H股。公司於全球發售所得款項淨額預計約為804.2百萬港元（經扣除就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支以及假設超額配售權未獲行使），計劃用於為核心產品撥資；為其他主要臨床階段候選藥物及主要臨床前候選藥物撥資；收購有潛力的技術及資產及擴張候選藥物管線，包括發現新候選藥物及業務開發活動，及履行公司向翰思收購HX008項下的持續付款責任；用作一般公司用途。



樂普生物圍繞在研管線構建了三個具有協同效應的核心技術平台，即ADC技術平台、抗體發現平台、具備先進工藝的分析開發平台。公司亦積極推進包括ADC產品管線、溶瘤病毒產品管線在內的候選藥物，以及聯合療法的臨床開發進程，計劃繼續重點佈局創新產品，建設全新治療管線，設計和開發創新產品並為建設先進技術平台。



在推進候選藥物開發的同時，公司已規劃並落實生產和商業化佈局。公司於2019年在北京製造廠啟動運營1條符合GMP標準的2,000L抗體生產線，目前還正在北京建設設計產能為200L的溶瘤病毒藥物生產線，及在上海生物園打造生物醫藥生產中心，包括初步設計產能為12,000L的生產線，以及配套實驗室，一條正在建設中的產能為6,000L的生產線。



樂普生物科技股份有限公司創始人、董事長兼執行董事蒲忠傑博士表示：「今天，我們很高興見證樂普生物在香港交易所正式掛牌上市。這是我們發展史上的一個重要里程碑，也是我們新征程的起點。我們衷心感謝客戶和股東多年的信任和合作。亦感謝合作夥伴、香港交易所和香港證監會的大力支持。憑藉樂普生物強大的研發能力、先進的開發平台及豐富的產品管線，我們將能把握行業的未來趨勢及方向，利用自身的競爭優勢，進一步鞏固樂普生物的市場地位，為股東及投資者創造更大的價值。」



關於樂普生物科技股份有限公司



樂普生物於2018年註冊成立，是一家聚焦於腫瘤治療領域的生物製藥企業,已構建多個腫瘤產品管線。截至最後實際可行日期，公司的產品管線包括八種臨床階段候選藥物、三種臨床前候選藥物及三種臨床階段的候選藥物的聯合療法。除此之外，公司還致力開發ADC及溶瘤病毒產品。根據弗若斯特沙利文的資料，按臨床階段ADC候選藥物的數量統計，樂普生物的ADC候選藥物管線在中國處於領先地位。截至最後實際可行日期，公司已啟動28項候選藥物的臨床試驗，其中三項臨床試驗已進入註冊性試驗，兩項臨床試驗正在美國進行。專利方面，截至最後實際可行日期，公司已擁有11項中國授權專利、20項美國授權專利、9項日本授權專利、7項歐盟授權專利及韓國、澳大利亞、智利、印度、哥倫比亞、印度尼西亞、新西蘭及以色列各1項授權專利；及74項申請中專利，其中包括中國內地15項及境外司法權區(如美國、日本、韓國、澳大利亞、以色列、印度及歐盟)59項，涵蓋單抗結構、靶向表位、CMC、用途、生物製劑劑型及適應症。



如欲獲得更多樂普生物資料，請瀏覽公司網站 https://www.lepubiopharma.com/









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