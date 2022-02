Monday, 21 February 2022, 13:36 HKT/SGT Share:

來源 Synergy Group Holdings International Limited 滙能集團與馬來西亞州政府機構合作實現綠色計劃 每年減少二氧化碳排放量超過60萬噸

香港, 2022年2月21日 - (亞太商訊) - 滙能集團控股國際有限公司,股份代號1539.HK(「滙能集團」或「本集團」)(1)與一家馬來西亞州政府機構Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)(2) 和一家房地產科技公司Odesi Ecob Sdn Bhd (ODESI)(3) 簽訂諒解備忘錄,在馬來西亞雪蘭莪州推出綠色組合計劃。綠色組合計劃由兩部分組成,「節能計劃」主要圍繞高效節能以及「新冠病毒抗疫計劃」主要圍繞減少因空氣質量治理產生的空氣細菌和新冠病毒傳播風險。該計劃符合雪蘭莪州成為智慧可持續發展城市的倡議,也切合在雪蘭莪州即將採用的城市規劃發展方法。



作為「節能計劃」的核心綠色技術供應商,滙能集團的目標是在簽訂能源管理合約的情況下於雪蘭莪州的 6,000 間屋苑安裝約 600 萬支 LED 燈,滙能集團擁有專利的 LED 燈具有 10 年的使用壽命,比市場上的傳統 LED 燈節省 50% 的能源,可以減低更換產品的成本,以充份實現能源節省。



「我們提供最先進、耐用和可持續的 LED 照明解決方案。於能源管理合約期內,『節能計劃』估計將達到每年節省4.48億馬來西亞令吉(相等於約港幣8.4億元),節省約8.67億千瓦時電力,相當於每年減排二氧化碳60萬噸以上,意味著十年來每年種植超過1,000萬棵樹。」本集團主席兼行政總裁黃文輝先生表示。



此外,本集團與 iCleanic Limited(4)合作,在雪蘭莪州的 6,000 間屋苑中實施「新冠病毒抗疫計劃」。iCleanic 總部位於香港,提供殺滅新冠病毒的消毒解決方案。其消毒解決方案的有效性經國際專業組織測試,包括 CMA Testing(5)就消除空氣中的細菌以及英屬哥倫比亞大學就消除新冠病毒的測試。該計劃的重點是通過減少空氣中的細菌,改善雪蘭莪州的空氣質量處理和新冠病毒傳播風險。該計劃的有效性和安全性符合CMA Testing(5)測試,適用於所有年齡層的人。



東南亞國家聯盟預計雪蘭莪州在 2025年將成為一個宜居的智慧城市。本集團的目 標是參與馬來西亞綠色倡議以促進綠色發展,並努力打造雪蘭莪州為一個更智能、更環保、更安全的城市。



編輯垂注:



1. 滙能集團控股國際有限公司(「滙能集團」或「本集團」)

滙能集團控股國際有限公司(股份代號:1539.HK)成立於2008年,是首家在香港聯交所上市的能源服務公司(ESCO),是領先的綜合節能與管理解決方案提供商之一。在香港,本集團連同其附屬公司主要從事設計及定制、投資、安裝及調試、運營及維護其 (i) 能效技術;(ii) 可再生能源;(iii) 儲能和分佈式能源。為 20 多個國家的客戶提供服務,業務涵蓋馬來西亞、印度尼西亞和南非的數百萬個大型項目。



2. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)

LPHS 是一個州政府機構,負責雪蘭莪州房地產開發的規劃和管理。



3. Odesi Ecob Sdn Bhd (ODESI)

ODESI 從事房地產技術業務,為國家住房部和建築委員會提供分層管理解決方案。



4. iCleanic Limited

iCleanic Limited是一間於香港註冊成立之公司,提供消毒解決方案。



5. CMA Testing

香港中華廠商聯合會的附屬機構CMA Testing成立於1979年,是一家具規模的品質保證中心,專業從事檢測、檢驗、認證服務,CMA Testing是香港實驗所認可計劃(HOKLAS)認可的第三方實驗室和香港檢驗機構認可計劃 (HKIAS) 認可的檢驗機構。目前全球網絡已擴大至亞洲、中東、歐洲和北美洲的 12 個國家及地區。





