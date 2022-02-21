廣發証券獲第十一屆中國公益節「2021年度公益集體獎」

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香港, 2022年2月21日 - (亞太商訊) - 廣發証券股份有限公司（「廣發証券」丶「公司」，股票代碼：000776.SZ，1776.HK）宣佈，憑藉在抗擊疫情和公益扶貧領域的創新實踐和良好成效，公司在第十一屆中國公益節中獲評「2021年度公益集體獎」，公司的社會責任綜合評價與品牌影響力持續提升。
|公司在第十一屆中國公益節中獲評「2021年度公益集體獎」
廣發証券董事長兼總經理林傳輝表示：「公司致力於發揮自身專業特色，積極踐行社會責任，贏得了社會各界的普遍讚譽，樹立了良好的社會口碑。廣發証券能獲此殊榮，既是公益節評審委員會對廣發証券建立公益品牌的認可，也是社會各界對廣發証券履行社會責任的高度肯定。」
馳援疫情 支持教育
2021年6月，廣州疫情牽動人心，疫情防控刻不容緩。疫情發生後，廣發証券高度重視，第一時間召開疫情防控專題會，即刻啟動相關防控措施，全面落實各項疫情防控工作。同時，廣發証券全系統為抗擊新冠肺炎疫情累計捐款達3000萬元，全力馳援廣州疫情。該筆捐款在廣州市政府的指導下，用於採購醫院防禦及救治急需物資，全力支援新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。
2021年也是廣發証券成立的30周年。為踐行企業社會責任，支持教育事業發展，廣發証券設立「情系母校 心懷感恩」教育基金，向獲評「廣發証券30年30人先進模範員工」榮譽稱號的30位員工的母校捐贈共計600萬元教育資金，一方面肯定了先進模範員工為公司所作出的奉獻，另一方面宣揚公司宣導感恩國家、回饋社會，體現員工與公司共同成長、共同踐行社會責任的企業文化理念。
「廣發方案」 金融報國
長期以來，廣發証券在謀求企業發展創造經濟利益的同時，堅持將金融專業知識運用到脫貧攻堅工作中，通過精准教育幫扶、消費幫扶和產業幫扶等方式，不斷探索創新脫貧攻堅和鄉村振興的「廣發方案」。
從「廣發希望小學」、「廣發珍珠班」、「廣發証券滿天星鄉村兒童閱讀計畫」到「大學生微創業行動」 、「聯合國可持續發展目標示範村」 、「情系母校心懷感恩教育基金」等公益項目，截至目前，廣發証券已累計公益捐贈支出超過人民幣2億元。
作為資本市場發展的見證者和重要參與者，廣發証券懷著「以價值成就金融報國之夢」的使命初心，踐行公益精神，宣導公民責任，充分發揮資本市場在服務國家鄉村振興戰略中的作用，在扶貧濟困、助學興教、賑災抗災、醫療救助等領域展現使命擔當，為國家富強、民族振興、人民幸福貢獻力量。
關於中國公益節
中國公益節設立於2011年，是國內首個由大眾媒體連袂發起的以「公益」命名的節日，迄今已成為中國公益慈善領域最具影響力的年度盛會之一。
關於廣發証券股份有限公司
廣發証券股份有限公司成立於1991年，是國內首批綜合類證券公司，先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市 (股票代碼：000776.SZ，1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展，多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。截至2020年12月31日，公司有證券營業部282家，分佈於全國31個省市自治區，資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。2015至2020年，廣發証券連續六年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任，聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域，主動踐行社會責任，公司美譽度和品牌影響力持續提升。
話題 Press release summary
部門 金融
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