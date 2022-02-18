Saturday, 19 February 2022, 19:17 HKT/SGT Share:

來源 Deloitte 德勤全力支持特區政府抗擊疫情 十萬快速試劑捐予社會各界應急 採購防疫物資馳援前線抗疫人員及高危人群

中國香港, 2022年2月19日 - (亞太商訊) - 香港第五波疫情來勢洶洶，對市民安全健康和經濟民生帶來了嚴重衝擊。德勤公益基金會今日啟動一項支援計劃，為前線抗疫人員、低收入家庭、貧困階層兒童和老年群體捐贈急需的防疫物資。







目前，基金會已採購超過100,000份快速檢測試劑，以及口罩、消毒洗手液和消毒濕巾等防疫物資。我們正直接及通過香港不同慈善組織將這些物資運送至前線抗疫人員手中，包括警察部隊、醫護工作者以及社會高危人群。



德勤中國首席執行官曾順福表示：「作為香港特別行政區的一份子，我們必須與政府攜手合作，共同抗疫。在抗擊疫情的關鍵時刻，德勤將急社會之所急，盡我們之所能，動員一切力量和資源，傾盡全力同心支持特區政府為確保香港市民的生命安全和身體健康所作出的一切努力。」



德勤中國主席兼香港德勤公益基金會秘書長周志賢表示：「在危難環境下，前線抗疫人員——尤其是警察部隊和醫護工作者依然每天堅守崗位、履行工作。整個商界均十分感激他們在抗擊疫情期間所付出的一切。第五波疫情異常兇猛，香港醫療系統正面臨極大的壓力。我們所能做的，是感恩他們的努力，同時竭盡所能提供幫助，助力香港渡過難關。」



德勤中國華南區主管合夥人歐振興補充說：「在這危急和充滿挑戰的時期，德勤中國和德勤公益基金會均致力採取行動，全力支援前線抗疫人員和社會高危及弱勢社群。我們充分利用自身的供應網絡和國內各地區採購團隊，開展能力所能及的行動，為香港提供急需的物資和支持，協助抗擊第五波新冠疫情。」



德勤中國全體員工向在危難時刻堅守崗位、抗擊疫情的前線工作人員致以深切的感謝！



關於德勤公益基金會

2015年6月，德勤公益基金會在重慶和香港正式成立。作為統一的管理平臺，基金會統籌公益善款，整合並推動德勤中國現有及未來的所有企業責任項目。



關於德勤

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網路和它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為及遺漏承擔責任，而對相互的行為及遺漏不承擔任何法律責任。德勤有限公司並不向客戶提供服務。請參閱 www.deloitte.com/cn/about 瞭解更多資訊。



德勤是全球領先的專業服務機構，為客戶提供審計及鑒證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢、稅務及相關服務。德勤透過遍及全球逾150個國家與地區的成員所網路及關聯機構（統稱為“德勤組織”）為財富全球500強企業中約80%的企業提供專業服務。敬請瀏覽 www.deloitte.com/cn/about，瞭解德勤全球約330,000名專業人員致力成就不凡的更多資訊。



德勤亞太有限公司（即一家擔保有限公司）是德勤有限公司的成員所。德勤亞太有限公司的每一家成員及其關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，在亞太地區超過100座城市提供專業服務，包括奧克蘭、曼谷、北京、河內、香港、雅加達、吉隆玻、馬尼拉、墨爾本、大阪、首爾、上海、新加坡、悉尼、臺北和東京。



德勤於1917年在上海設立辦事處，德勤品牌由此進入中國。如今，德勤中國為中國本地和在華的跨國及高增長企業客戶提供全面的審計及鑒證、管理諮詢、財務諮詢、風險諮詢和稅務服務。德勤中國持續致力為中國會計準則、稅務制度及專業人才培養作出重要貢獻。德勤中國是一家中國本土成立的專業服務機構，由德勤中國的合夥人所擁有。敬請瀏覽 www2.deloitte.com/cn/zh/social-media，通過我們的社交媒體平臺，瞭解德勤在中國市場成就不凡的更多資訊。



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