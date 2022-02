Friday, 18 February 2022, 20:46 HKT/SGT Share: 中國有色礦業獲納入恒生綜合指數成份股

香港, 2022年2月18日 - (亞太商訊) - 恒生指數有限公司於今天發佈2021年第四季度之恒生指數系列檢討結果,中國有色礦業有限公司(「中國有色礦業」或「本公司」;及其附屬公司統稱「本集團」)(股份代號:1258.HK)獲納入為恒生綜合指數之成份股,並將於2022年3月7日(星期一)起生效。



恒生綜合指數涵蓋在香港聯合交易所主機板上市證券總市值最高的 95%,提供了一項全面的香港市場指標。恒生綜合指數採用流通市值加權法計算,可以用作發行指數基金、互惠基金及表現量度基準。



中國有色礦業董事會主席兼總裁張晉軍先生表示:「我們感到十分榮幸能被納入為恒生綜合指數,這不單證明我們在國際資本市場的地位獲得充分肯定,亦代表了市場對公司財務表現、長期投資價值及增長前景的高度認可。這將進一步豐富公司的投資者群體,有益於提升公司股票的流動性,為公司的可持續增長提供助力。中國有色礦業也將在生產經營、資源並購、財務管理、風險防範等各方面持續努力,爭取為股東創造更大的投資回報。」



有關中國有色礦業有限公司(1258.HK)

中國有色礦業是一家穩健、高速發展的銅、鈷生產商,擁有豐富的銅、鈷資源及先進、可靠的銅、鈷開採、選礦、冶金技術,同時亦是集銅、鈷采選冶及銷售於一身、產業鏈完整的國際化礦業公司。公司深耕中南部非洲,區位優勢明顯,自1998年收購尚比亞謙比希銅礦,成為第一家進入尚比亞銅產業的中資企業,已在尚比亞經營業務超過23年,在剛果(金)經營業務超過11年。2012年,我們成為第一家登陸香港資本市場的非洲概念股。



截至2020年底,公司共擁有銅資源量584萬噸、儲量239萬噸;鈷資源量17萬噸、儲量5.4萬噸。主要產品包括粗銅、陽極銅、陰極銅及硫酸等。預計2022年綜合銅產量約51萬噸,自產銅產量約16萬噸,鈷金屬產量約1200噸;硫酸產量約95萬噸。未來,公司將繼續努力尋找新的銅鈷資源,進一步提升公司的核心競爭力。



   