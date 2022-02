Thursday, 17 February 2022, 20:07 HKT/SGT Share: 華夏文化科技(1566)輕裝再出發 乘NFT、VR元宇宙風口高飛

香港, 2022年2月17日 - (亞太商訊) - 獲華夏文化科技(01566)注資控股的日本世嘉(SEGA)室內樂園JOYPOLIS品牌,從日本市場躍升至國際層面,除了於中國上海、青島、廣州等地設有直營樂園及授權樂園,更接獲不同的國際大型發展商的合作機會。作為擁有來自日本VR研發「黑科技」的華夏文化及SEGA JOYPOLIS (現稱CA SEGA JOYPOLIS),正朝元宇宙及NFT(非同質化代幣)發展,華夏文化莊向松主席更披露,會率先在香港開設元宇宙VR(虛擬實境)遊樂園「Meta-Joypolis」,預期今年上半年開業。



華夏文化卸下重資產直營樂園的經營模式,改以輕裝上陣,將樂園、IP及多媒體娛樂業務的成功模式授權予合作方,冀以更快的速度複製品牌,與合作方共享利潤。華夏文化的品牌力及VR科技的領導地位,亦獲得多個科網企業龍頭賞識。華夏文化於2019年與華為開展合作,集團引入兼具體驗感和刺激好玩的VR軟件及遊戲內容,與華為共同開發符合5G、6G及更前沿科技的VR硬件。



據悉,華夏文化科技也正積極進行債務重組的安排,並趁股價及市值處於嚴重被低估的情況,引進新的投資方及合作方,包括與合作方成立合營公司,再引入策略投資者,共同發展元宇宙遊樂園 (Meta-joypolis)及體驗中心,首選香港,長遠將於國內開設同類遊樂園。此外,今年內亦會在東京仙台推出Sports Joypolis,以運動元素為主。



擁有大量IP動漫資源的華夏文化,在NFT領域也是野心勃勃,據悉,集團將通過其日本的友好業務網絡,連接不同日本知名的藝術家及動漫設計師,開展NFT業務 ; 其自身的動漫IP,包括虛擬偶像「紫嫣Violet」、憨八龜、藏羚王等,也將是NFT的潛在開發IP之一。





