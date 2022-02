力世紀宣佈委任主要高管成員 精準高效地實現經營目標

香港, 2022年2月16日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司 (「力世紀」,本「公司」,香港聯合交易所股份代號:860,及其附屬公司統稱本「集團」)宣佈委任兩名高層管理人員,他們在中國汽車行業擁有服務本地及外資企業的豐富經驗,為力世紀在新產品開發和財務管理專業方面增添實力,並協助集團進一步拓展中國和海外的高端汽車市場。



戚正剛先生,49 歲,獲委任為力世紀總經理,自2022年2月14日起生效。戚先生將其在中國汽車行業近24年經驗帶到力世紀。他的行業專長深且廣,在汽車工程和產品開發方面擁有高深經驗,並累積廣泛同業人脈網絡。他已準備就緒與力世紀團隊共事,加強集團的新能源汽車研發及工程服務外包業務,並將在中國進一步擴展。彼最近為Voyager/滴滴及廣汽集團合營公司之執行總經理,負責合營公司的籌建,推動中國首個L4 量產Robotaxi項目商業化落地,包括國內無人駕駛出行服務。彼曾服務於廣汽蔚來、威馬汽車、菲亞特、博格華納、大眾等汽車巨企,並協助兩家大型汽車初創企業走過從零到一的創業階段。彼以研發部副總裁的身份領導開發廣汽蔚來HYCAN 007車型;及以項目管理總監身份開發威馬EX5車型。2000 年代中期,戚先生在Gesellschaft für Industrieforschung mbH任職期間,為上海汽車集團推動研發中國首個雙離合變速器項目。戚先生在內燃機車和新能源汽車的產品開發、製造、質量監控、物流和項目管理領域均擁有豐富的經驗。戚先生畢業於上海交通大學,擁有工程學士學位,主修動力機械,副修技術經濟學;其後他在同一學府深造,取得內燃機工程碩士學位。



鄭開顏女士,52 歲,獲委任為力世紀財務高級副總裁,自2022年2月1日起生效。鄭女士擁有28年財務管理經驗,其中近二十年服務於汽車企業。彼最近為一家深圳上市公司之首席財務官及董事會秘書;曾任捷豹路虎中國公司財務副總裁及威馬汽車新業務拓展副總經理及副首席財務官。鄭女士亦曾出任上海紐荷蘭農業機械有限公司(菲亞特工業集團成員,菲亞特工業與上海汽車集團合營公司)首席財務官;海拉企業中心(上海)有限公司管控部中國負責人;博格華納(中國)控股有限公司財務總監。彼服務過的企業涉獵汽車零部件、整車開發、製造、銷售、汽車金融等全價值鏈,以及新能源汽車、動力電池製造等行業。鄭女士配合該等企業的戰略規劃,提升財務管理系統能力,強化財務職能,提升系統工作流程,從而協助該等企業建立和執行業務計劃,持續提升經營指標。鄭女士為杭州電子工業學院會計學學士,其後於香港大學專業進修學院中國商業學院取得企業融資及投資管理深造文憑。



力世紀有限公司創辦人暨董事長何敬豐先生表示:「我們歡迎戚先生及鄭女士加入力世紀大家庭,進一步提升我們在產品開發和財務管理方面的能力。憑藉他們在中國汽車業深入且廣泛的經驗,他們將協助力世紀更快及更順暢地連接中國的出行市場,更精準高效地實現集團的經營目標。」



關於力世紀有限公司



力世紀有限公司(香港聯合交易所股份代號:860)為一家領先的綜合汽車出行技術解決方案供應商,擁有自主研發具突破常規特點的出行技術,矢志通過整合全球先進的出行技術,為「未來出行」打造全球領先的一站式未來出行服務平台。



集團的業務發展聚焦三大支柱:工程服務外包、技術開發(包括新800v碳化硅雙逆變器/車輛控制單元)及汽車生產。除開發及銷售「Apollo」品牌的頂級超跑及其跨品牌授權業務外,本集團為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解決方案平台,從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作及實際測試,直至將生產前原型交付予客戶。



集團的附屬公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及日本領先電動汽車開發商GLM Co.Ltd。此外,集團亦透過投資全球首個金屬3D列印汽車製造平台Divergent Technologies, Inc及行業領先的電動汽車充電解決方案供應商依威能源,拓展其汽車出行技術服務產品。



若需要進一步的資訊,請瀏覽http://www.apollofmg.com/ 。







話題 Press release summary



部門 金融, 通用汽车, Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network