Wednesday, 16 February 2022, 10:02 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)完成對Pushkart.ph的收購，擴大其東南亞業務佈局 - Society Pass（SoPa）試圖通過這一戰略收購來徹底改變菲律賓在線食品購物市場

- 菲律賓電子商務產業正呈指數增長，預計2025年將達到400億美元

- SoPa正準備通過Pushkart.ph為消費者帶來更大價值，為其帶來可隨時隨地盡情享受的購物體驗

- 公司的目標是讓菲律賓更多新老商戶通過數字化實現商店改造並進入在線市場

馬尼拉, 2022年2月16日 - (亞太商訊) - 東南亞領先的數據驅動型忠誠度平台Society Pass 社會通行有限公司(納斯達克代碼：SOPA，以下簡稱“SoPa”或“公司”)今天宣布，其已收購菲律賓領先的在線雜貨送貨服務商Pushkart.ph。收購之後，Pushkart.ph成為SOPA的全資子公司。此舉開啟了SOPA向菲律賓市場的擴張進程。 Pushkart.ph將利用SOPA的資本，自大馬尼拉開始，逐漸覆蓋整個菲律賓，向更多消費者和零售商大幅增加雜貨購物按需服務，同時賦能雜貨店和餐館轉變商業模式，進一步開拓在線市場。



這一聲明發布之際，菲律賓快遞服務正處於加速增長階段，菲律賓互聯網經濟預計將從2021年的170億美元增長到2025年的400億美元，增幅達到24%。 Pushkart.ph是菲律賓發展最快的電子商務平台之一，擁有超過12.5萬註冊用戶的客戶群，超過3.5萬社交媒體粉絲，超過2萬次移動應用程序下載量。



對於這一戰略舉措，Society Pass創始人、董事長兼首席執行官Dennis Nguyen表示：“我們很高興能將Pushkart.PH這樣高性能品牌的強大技術、零售和運營能力與我們的品牌建設經驗結合起來。由於交通/公共交通等待時間過長等過多障礙，菲律賓消費者面臨傳統實體購物的巨大挑戰，Sopa旨在通過為菲律賓不斷增長的電子商務行業提供動力來提供可行的解決方案。鑑於菲律賓市場的巨大潛力，我們非常期待此次收購將在未來幾個月帶來的機遇。此外，菲律賓是SoPa的VIP（越南、印度尼西亞和菲律賓）收購戰略基石，我希望能在接下來的幾個月內再收購部分領跑菲律賓市場的公司。”



“我們很高興地宣布我們被Society Pass收購，這次合作為我們提供了機會，不僅擴大我們在菲律賓的業務，而且還進一步加強了我們在食品雜貨配送業務中的領先地位。我們很高興加入更大的SoPa生態系統，這將使我們能夠利用其整合的營銷和技術主張，同時也強化了我們集體的高級管理資源。我們預計，這將在成本優化和增加收入方面帶來即時回報。有了SoPa提供的資金，現在的Pushkart.ph經授權能為我們的客戶提供增強版的端到端解決方案，同時確保擴大市場份額，”Pushkart.ph首席執行官Michael Lim表示。



Society Pass正利用科技為顧客在購物過程中提供更個性化的體驗，幫助轉變SEA的整個零售價值鏈。通過收購領跑市場的公司，並在忠誠度、生活方式、旅遊、食品飲料和商戶軟件這五大不同垂直領域與有遠見的企業家合作，公司期望滿足該地區對更好、更便捷服務日益增長的需求。此次收購符合SoPa的核心垂直焦點要求，促進了SoPa在菲律賓的發展，同時增加了消費者機會，並提供了更高價值。此舉還將有助於利用菲律賓市場在線雜貨購物空間日益增長的數字滲透。



SoPa為Pushkart.Ph制定了積極的新計劃，內容包括在主要城市和地區增加更多中心並增加人力，由此看來，此次收購對最終用戶具有巨大影響。 SoPa的目標是擴大Pushkart.ph'stechnology的服務，到2022年實現註冊用戶翻一番以上，用戶基數超過30萬，應用基數下載量超過15萬。一旦落實，菲律賓消費者將能夠在大馬尼拉19個城市使用Pushkart.ph應用程序，並提供有保障的次日達服務。



關於Society Pass



Society Pass客戶忠誠度和分析平台已吸納數以萬計的消費者。 Society Pass為商戶提供了線上商務平台 SoPa.asia (專為用戶提供)、便利訂單管理程序 #HOTTAB Biz (專為SoPa.asia商業合作夥伴提供)以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案 #HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。上述所有工具可通過基於數據分析的個性化互動幫助各企業吸引和保留客戶且盈利豐厚。 Society Pass同時經營Leflair.com，這是越南領先的生活方式電子商務平台。



SoPa屬於忠誠度和數據營銷生態系統，在其主要市場運營多個電子商務和生活方式平台。其商業模式側重於通過普遍忠誠點的預期流通來收集用戶數據。該系統跨多種產品服務類別無縫對接消費者和商家，培養有機忠誠度。自2019年上線至今，SoPa已累計註冊用戶超150萬，註冊商家和品牌超3500家。自此，SoPa投入了2年多的時間來構建專有IT架構，使用尖端組件來有效地擴展並支持其平台消費者、商家和收購業務。請登陸 http://thesocietypass.com/了解詳情。



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