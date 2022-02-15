Tuesday, 15 February 2022, 14:09 HKT/SGT Share:

來源 Edvantage Group Holdings Limited 中滙集團公佈2022財年首三個月業務進展 內生高質穩健發展 外延項目效益显著

收入及毛利分別為約人民幣393.5百萬元及人民幣196.9百萬元

緊跟國策 內涵建設國際化辦學成效凸顯

香港, 2022年2月15日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股票編號：0382.HK）公佈截至2021年11月30日止三個月（「回顧期」）之未經審核財務以及業務進展的最新資料。

廣州華商職業學院與中手遊簽訂校企合作協議

廣州華商職業學院攜手編程貓科技成立幼兒教育產業學院

四川城市職業學院牽頭成立成渝地區雙城經濟圈智慧健康養老職教集團

業務進展亮點（截至2021年11月30日止三個月未經審計之相關數據）

-- 收入同比增長61.5%至約393.5百萬元（人民幣，下同）；

-- 毛利同比增長62.0%至約196.9百萬元；

-- 在校學生人數同比增加82.4%至約70,700人；

-- 自2022財年開始將合併四川職業教育項目之完整12個月財務報表；

-- 廣東職業教育項目收購已完成，並於2022财年第2季度期间（即2021年12月至2022年2月）開始併表。



內生增長持續穩健 外延項目持續增益

於回顧期內，集團緊跟國策，提供高質量、高合規、符合市場需求的、有特色的應用型高等教育及職業教育，業務運營及財務表現均錄得穩健發展，收入同比增長61.5%至約393.5百萬元；毛利同比增長62.0%至約196.9百萬元。收入及毛利增速的同比提升，主要受益於集团在2021年1月開始合併四川城市職業學院及四川城市技師學院兩所優質學校的可觀業績（2021財年首三個月即2020年9月至11月期間未體現該兩所院校的業績），疊加廣州華商學院及廣州華商職業學院在校學生人數及平均學費上升。



於回顧期內，受惠於四川兩所優質學校的併入，在校學生人數較去年同期增加82.4%至約70,700人。與此同時，隨著集團辦學品牌的提升，並持續提供給學生多元化國際化的教學服務，學費錄得穩步提升，其中廣東學校增幅500-4,200元不等；四川學校增幅約1,800元，於回顧期內集團加大辦學投入，提供高水平的教學設施硬件及師資配套，以高標準應用型培養模式增強學生的就業競爭力。



值得一提的是，四川職業教育項目已於2021年1月開始併表，將自2022財年起將合併其完整12個月財務報表；廣東職業教育項目之收購已完成，並於2022财年第2季度（即2021年12月至2022年2月）期间開始併表。集團相信兩個優質職業教育項目的併入對未來業績增長有顯著貢獻，將進一步刺激業績增速驅動達成全年收入目標。在國家高度鼓勵職業教育之背景下，集團相信旗下所有業務將乘政策東風更好更快發展。



內涵建設屢獲突破 國際化辦學備受認可

2021年10月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於推動現代職業教育高品質發展的意見》，鼓勵上市公司、行業龍頭舉辦職業教育。於回顧期內，集團緊跟國家政策指導方向，大力發展職業教育，聚焦內涵建設，在教學成果、師生獲獎、科研及產教融合等方面屢獲突破。在探索差異化辦學方面，高質量國際化職業教育辦學成效突出，培養了一批又一批具有國際視野的應用型、創新型、複合型高端職業技能型人才，辦學聲譽廣獲認可，教育品牌影響力及認受性日益凸顯。



其中，在產教融合方面，集團旗下學校積極落實與各行業龍頭企業進行校企合作，以實現企業的創新發展和學校辦學實力的雙提升。其中，華商職業學院攜手深圳市中手遊網絡科技有限公司共同推動數字創意文化產學研一體平台實踐，以培養細分數字領域人才；同時，亦聯合深圳市點貓科技有限公司共建「幼兒教育產業學院」，培養符合幼兒教育行業高質量發展和創新需求的高素質幼兒教育人才。此外，四川城市職業學院更牽頭於成渝地區雙城經濟圈成立智慧健康養老職教集團，以助力成渝地區構建養老新格局。



展望未來，集團旗下學校將一如既往緊跟國策辦學，在累積近19年的高質量辦學基礎上持續聚焦內涵建設和不斷探索多元發展。立足於粵港澳大灣區，輻射成渝經濟圈，面向中國，走向世界，不斷推動職業教育的國際化發展，為國家和社會培養具有國際視野的應用型、創新型、複合型高端職業技能型人才。



此外，集團在專注辦學的同時，將積極承擔企業社會責任，廣泛開展社會貢獻活動：在鼓勵學生學習方面，集團將持續提供不同類型的獎學金鼓勵學生學習，深化了他們的社會責任感及社會競爭力，培養動手能力強的應用型人才；在社會慈善方面，集團將持續投身慈善民生、鄉鎮扶貧、教育振興等社會公益事業，在未來繼續以負責任的態度經營企業，以實際行動主動履責積極回饋社會。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「集團」，股票編號：0382. HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。 截至2021年11月30日，集團的在校學生人數近7.1萬人，旗下擁有8間民辦教育機構。 分別為位於中國廣東省的廣州華商學院（應用型本科）、廣州華商職業學院（高等學歷職業教育）; 位於中國四川省的四川城市職業學院（高等學歷職業教育）、四川城市技師學院（中等職業學歷教育）; 位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School （GBABS） ; 位於澳大利亞墨爾本的澳洲國際商學院Global Business College of Australia （GBCA）; 澳洲中滙學院Edvantage Institute Australia（EIA）; 以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore) （EIS）。





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