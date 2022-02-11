Thursday, 10 February 2022, 19:02 HKT/SGT Share: 國美零售2022年1月核心運營數據增長強勁 真快樂1月月活達7000萬 加速成為集成集約、互聯互通、共享共建的全零售生態共享平台

香港, 2022年2月10日 - (亞太商訊) - 自去年國家提出「雙循環」新發展格局以來，中國零售行業發生了明顯的改革及變化。國美零售(493.HK)貫徹堅守「國美、家美、生活美」的初心使命，以服務新時代中國家庭美好生活需求為宗旨，持續深耕「家·生活」賽道。在「家·生活」戰略第二階段的全面深化佈局下，國美零售正快速發展為集成集約、互聯互通、共享共建的全零售生態共享平台，與國策及未來零售發展方向有著高度的契合度。通過全零售生態共享平台的建設，國美零售已成功搶佔家庭美好生活品質升級的趨勢紅利，為公司的全面提質升級、高質量發展奠定了堅實基礎。國美零售於2022年2月10日召開了2022年1月「家·生活」戰略業務進展全球投資人電話會議，向投資者分享了公司2022年1月的核心運營數據。



目前國美零售的六大平台具備集成集約、互聯互通、共享共建的三個特色和價值，帶動公司於2022年1月實現強勁的核心運營數據。



1）國美電器1月當月銷售規模同比提升40%以上。



2）線上平台：真快樂平台1月月活達7000萬，平均日活約350萬。今年國美零售將重點發力，利用專業買手和強大的供應鏈能力，給廣大用戶帶來商品性價比的優勢和特色，並按計劃快速迭代，從賽事和短視頻等方面輸出更多優質內容，形成更多互動、聚焦並顯效。



3）線下平台：國美零售現有門店已從電器賣場升級為展示體驗新型門店，目前已與60%以上的主流供應商完成基於新模式的合同簽約。國美新模式店（含國美家）已簽約項目35家，擬簽約65家，管理面積約100萬平方米。



4）供應鏈平台：除了在消費端不斷豐富產品組合外，國美零售亦不斷優化整合供應鏈資源，提升供應鏈效率。目前SKU已經近200萬，超過年度預期。今年將緊扣「家·生活」戰略和家庭消費特性，進行商品的精準高效組配，不斷推出組合式、套裝式的家庭整體解決方案，打造全品類的“家庭消費”超級供應鏈。



5）物流/服務平台：目前安迅物流第三方業務比例已達48%以上，倉儲面積合計超過500萬平米；服務領域“全程導購”經過一年多的部署和迭代，已經全面上線，運轉平穩。



6）共享共建平台：國美零售已整合各業務功能和優勢，重點打造了共享共建平台。目前已構建完成供應鏈平台和流量平台，實現數據共享、會員打通和積分互換，引進了KOL/KOC、生產商、渠道商三端入駐。截至1月底，入駐的KOL/KOC已達2000個以上，生產商4000家，渠道商6000家。



在「家·生活」戰略指引下，國美零售計劃以家庭為單位劃分和更好地服務於國美的會員和用戶，2022年全年預計服務家庭數在5000萬至1億戶，到今年12月預計每個家庭在國美生態內娛樂和消費等時長實現月均8至10小時，每戶家庭月均消費金額約600至1000元人民幣(下同)，家庭全員消費規模全年預計實現3600億至1.2萬億元。



在全零售模式支撐下，今年國美零售將進一步強化對零售本質與時俱進地深挖升級，強化對科技賦能務實創新地整合運用，通過對零售業全鏈條的精簡和優化，讓廠商夥伴和國美零售都能實現全面可持續地降本提效增收，讓消費者獲得品質、低價、服務好的“真值”實惠，為廣大投資人創造更大價值。





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