國美零售2022年1月核心運營數據增長強勁 真快樂1月月活達7000萬

香港, 2022年2月10日 - (亞太商訊) - 自去年國家提出「雙循環」新發展格局以來,中國零售行業發生了明顯的改革及變化。國美零售(493.HK)貫徹堅守「國美、家美、生活美」的初心使命,以服務新時代中國家庭美好生活需求為宗旨,持續深耕「家·生活」賽道。在「家·生活」戰略第二階段的全面深化佈局下,國美零售正快速發展為集成集約、互聯互通、共享共建的全零售生態共享平台,與國策及未來零售發展方向有著高度的契合度。通過全零售生態共享平台的建設,國美零售已成功搶佔家庭美好生活品質升級的趨勢紅利,為公司的全面提質升級、高質量發展奠定了堅實基礎。國美零售於2022年2月10日召開了2022年1月「家·生活」戰略業務進展全球投資人電話會議,向投資者分享了公司2022年1月的核心運營數據。



目前國美零售的六大平台具備集成集約、互聯互通、共享共建的三個特色和價值,帶動公司於2022年1月實現強勁的核心運營數據。



1)國美電器1月當月銷售規模同比提升40%以上。



2)線上平台:真快樂平台1月月活達7000萬,平均日活約350萬。今年國美零售將重點發力,利用專業買手和強大的供應鏈能力,給廣大用戶帶來商品性價比的優勢和特色,並按計劃快速迭代,從賽事和短視頻等方面輸出更多優質內容,形成更多互動、聚焦並顯效。



3)線下平台:國美零售現有門店已從電器賣場升級為展示體驗新型門店,目前已與60%以上的主流供應商完成基於新模式的合同簽約。國美新模式店(含國美家)已簽約項目35家,擬簽約65家,管理面積約100萬平方米。



4)供應鏈平台:除了在消費端不斷豐富產品組合外,國美零售亦不斷優化整合供應鏈資源,提升供應鏈效率。目前SKU已經近200萬,超過年度預期。今年將緊扣「家·生活」戰略和家庭消費特性,進行商品的精準高效組配,不斷推出組合式、套裝式的家庭整體解決方案,打造全品類的“家庭消費”超級供應鏈。



5)物流/服務平台:目前安迅物流第三方業務比例已達48%以上,倉儲面積合計超過500萬平米;服務領域“全程導購”經過一年多的部署和迭代,已經全面上線,運轉平穩。



6)共享共建平台:國美零售已整合各業務功能和優勢,重點打造了共享共建平台。目前已構建完成供應鏈平台和流量平台,實現數據共享、會員打通和積分互換,引進了KOL/KOC、生產商、渠道商三端入駐。截至1月底,入駐的KOL/KOC已達2000個以上,生產商4000家,渠道商6000家。



在「家·生活」戰略指引下,國美零售計劃以家庭為單位劃分和更好地服務於國美的會員和用戶,2022年全年預計服務家庭數在5000萬至1億戶,到今年12月預計每個家庭在國美生態內娛樂和消費等時長實現月均8至10小時,每戶家庭月均消費金額約600至1000元人民幣(下同),家庭全員消費規模全年預計實現3600億至1.2萬億元。



在全零售模式支撐下,今年國美零售將進一步強化對零售本質與時俱進地深挖升級,強化對科技賦能務實創新地整合運用,通過對零售業全鏈條的精簡和優化,讓廠商夥伴和國美零售都能實現全面可持續地降本提效增收,讓消費者獲得品質、低價、服務好的“真值”實惠,為廣大投資人創造更大價值。





