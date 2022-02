Wednesday, 9 February 2022, 14:00 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)宣布定價為1,000萬美元包銷公開發售

新加坡, 2022年2月9日 - (亞太商訊) - 東南亞領先的數據驅動忠誠度平台Society Pass 社會通行有限公司(納斯達克代碼:SOPA,以下簡稱“SoPa”或“公司”)今天宣布其承銷公開發售3,030,300 普通股和隨附認股權證的定價購買最多3,030,300 股普通股。每股普通股與一份認股權證一起以美元3.30 的合併購買價格出售。認股權證將以每股3.30 美元的價格立即行使,並將自發行之日起五年屆滿。普通股的股份和隨附的認股權證只能在本次發行中一起購買,但將單獨發行,並在發行後立即分離。認股權證不會在任何交易所上市。在扣除承銷折扣和佣金以及估計的發售費用之前,總收益預計約為1,000 萬美元。



公司已授予承銷商 45 天選擇權,以購買最多454,545 股額外普通股和/或額外認股權證,以公開發售價格購買最多454,545 股額外普通股,以支付超額費用。分配,如果有的話。本次發行預計將於 2022 年 2 月 11 日結束,但須符合慣例成交條件。



Maxim Group LLC擔任此次發行的唯一賬簿管理人。



美國證券交易委員會於2022年2月8日宣布與該證券有關的註冊聲明生效。本次發行僅以招股說明書的方式進行。如需副本可聯繫Maxim Group LLC,300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022。註冊聲明的副本可以通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取。



本新聞稿不構成銷售要約或購買要約邀請,同時也不得在根據其證券法未經註冊或資格認證的任何此類要約、要約邀請或銷售均為非法的國家或司法轄區銷售任何此類證券。



關於Society Pass



Society Pass客戶忠誠度和分析平台已吸納數以萬計的消費者。 Society Pass為商戶提供了線上商務平台 SoPa.asia(專為用戶提供)、便利訂單管理程序 #HOTTAB Biz(專為SoPa.asia商業合作夥伴提供)以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案 #HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。上述所有工具可通過基於數據分析的個性化互動幫助各企業吸引和保留客戶且盈利豐厚。Society Pass同時經營www.leflair.com,這是越南領先的生活方式電子商務平台。請登陸 http://thesocietypass.com/ 了解詳情。



前瞻性聲明



本新聞稿多包含的信息可能包括“前瞻性聲明”。前瞻性聲明反映了目前對未來事件的看法。本新聞稿使用的“預期”、“相信”、“預計”、“期望”、"未來"、“打算”、“計劃”等詞語或這些詞語的否定形式以及類似表達方式確定了前瞻性聲明的內容,因為這些詞語與我們或我們的管理層相關。這類聲明包括但不限於本新聞稿中包括的有關公司管理層對業務戰略、未來經營結果,以及流動性及資本資源前景看法的聲明。前瞻性聲明基於公司目前對其業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性聲明與未來有關,它們受到固有的不確定性、風險以及難以預測的情況變化的影響。公司的實際結果可能與前瞻性聲明設想的業績有重大差異。前瞻性聲明既不是歷史事實的陳述,也不是對未來業績的保證。因此,我們提請各位不要依賴任何此類前瞻性聲明。可能導致公司實際結果有所不同的因素或事件會不時出現,而公司不可能預測所有這些因素或事件。公司不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。公司不打算更新任何前瞻性聲明,使之符合實際結果,除非適用法律,包括美國證券法有此要求。



