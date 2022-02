Monday, 7 February 2022, 18:06 HKT/SGT Share:

來源 SinoMab BioScience Limited 中國抗體公佈SN1011新藥研究申請獲中國國家藥品監督管理局藥品審評中心受理

香港, 2022年2月7日 - (亞太商訊) - 中國抗體製藥有限公司(「中國抗體」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」;股份代號:3681.HK),專注研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司,欣然宣佈於二零二二年一月二十一日,一項SN1011的新藥研究申請(「新藥研究申請」,針對多發性硬化症)已提交予中國國家藥品監督管理局(「中國國家藥品監督管理局」)藥品審評中心(「藥品審評中心」),並於二零二二年一月二十八日獲受理。公司計劃於當前新藥研究申請獲批後,立即在中國開始II期臨床試驗,並後續開展和多發性硬化症適應症相關的臨床研發項目。



SN1011是公司的第三代可逆共價BTK抑制劑,其設計在長期治療系統性紅斑狼瘡、尋常型天疱瘡、多發性硬化症、類風濕關節炎及其他免疫性疾病方面,具備 更高選擇性、更卓越療效及更高安全性。在作用機理、親和性、靶向選擇性及安全性方面,SN1011與目前市場現有的BTK抑制劑(如依魯替尼)等具有差異性優勢。



中國抗體主席、執行董事兼首席執行官梁瑞安博士表示:「繼公司早前公佈旗艦產品SM03 完成三期臨床試驗的招募,SN1011新藥研究申請(針對多發性硬化症)獲中國國家藥品監督管理局藥品審評中心受理,將可加快推進II期臨床試驗和多發性硬化症適應症相關的臨床研發項目,充分反映公司推展新藥研發項目的高效執行力。我們對 SN1011 巨大的臨床開發前景充滿信心。未來將加快推進項目,進一步擴大產品管線,盡力為患者謀求福祉。」



關於中國抗體製藥有限公司

中國抗體製藥有限公司專注於研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法。公司注重科技研發,其旗艦產品SM03為全球首項用以治療類風濕關節炎的潛在抗CD22單抗,已在中國進入類風濕關節炎三期臨床試驗,並被列為國家十三五重大新藥創制專項重大項目。此外還有多個同類靶點首創(First-in-target)及同類首創(First-in-class)在研藥物,部分已處於臨床階段,適應症覆蓋類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、尋常型天皰瘡、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network