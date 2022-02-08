首佳科技獲大股東增持股份 有利長期業務發展



香港, 2022年2月7日 - (亞太商訊) - 首佳科技製造有限公司（「首佳科技」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：0103.HK）欣然宣佈，集團收到京西控股（乃首鋼基金之全資附屬公司，而首鋼基金為首鋼集團之全資附屬公司）發出有關行使可換股債券附帶的轉換權的轉換通知，以按換股價為每股換股股份港幣0.33元轉換本金額為港幣24,000,000元之可換股債券（「該轉換」）。因此，於2022年2月7日，已根據可換股債券之條款及條件向京西控股分配及發行72,727,272股換股股份（佔緊接該轉換前已發行股份總數約3.83%，及經發行換股股份擴大後的已發行股份總數約3.69%）。換股股份應在各方面與於發行日期已發行之其他股份及彼此之間享有同等權益且附帶相同權利（包括享有股息之權利）。緊接該轉換後，首鋼集團直接和間接持有首佳科技已發行股份總數979,446,451股，佔首佳科技已發行股份總數總額的49.68%。



由於該轉換能進一步(i)提升及鞏固首佳科技的流動資金、資本基礎及財務狀況；(ii)減輕可換股債券的財務費用；及(iii)反映了首鋼基金對集團長期業務發展的信心及承諾，這將有利於集團的長期業務發展，故董事會歡迎京西控股的決定，並認為該轉換符合首佳科技及股東的整體利益。



首佳科技主要從事製造子午線輪胎用鋼簾線、切割鋼絲及其他鋼絲產品。集團位於浙江省和山東省的兩大生產基地均獲得國家鼓勵的高新技術企業資格，目前每年生產超過20萬噸鋼簾線。透過其廠房擴展計劃，集團有序地朝著發展為一個擁有年產量30萬噸級以上精品鋼簾線製造企業的目標邁進。



集團一直維持穩健財務狀況，截至2021年6月30日，集團的淨資產約為港幣17億元，而集團的銀行結存及現金（包括已抵押銀行存款）約為港幣2.3億元，充裕的現金流讓集團在科技製造產業內積極物色合適的投資對象。為報答股東一直以來的支持，董事會分別於2019年及2020年財政年度建議派發末期股息每股繳足股本的普通股港幣1仙及港幣1.5仙，旨在持續回報股東並為股東創造收益，以獲得股東的持續支持及信心，並體現集團服務股東之價值。



首佳科技董事長兼董事總經理蘇凡荣先生表示﹕「展望未來，我們會投入更多資源發展科技製造業務，為顧客提供更多優質產品和服務，旨在擴大我們於科技製造市場之份額，多管齊下為股東締造長遠而穩定的回報，打造出一個具有影響力的『東方』品牌。」



首佳科技製造有限公司

集團主要從事製造子午線輪胎用鋼簾線、切割鋼絲及膠管鋼絲，於浙江省和山東省設有兩大生產基地，目前每年生產合共超過20萬噸鋼簾線。集團多年來堅持提供優質產品，其產品供應全球超過20個國家，深獲國際輪胎製造商的認可。集團於1992年4月於香港聯合交易所上市，其主要股東為實力雄厚的世界五百強企業－首鋼集團有限公司（北京國有資產監督管理委員會直接監督之國有企業）。透過持續提供優質鋼簾線及鋼絲產品及優化產品組合，集團致力成為中國鋼簾線行業的三大獨立生產商之一。



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