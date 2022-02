滙能集團綠色科技項目榮獲國際標準認證 能源排放量化超過7000噸二氧化碳當量

香港, 2022年2月7日 - (亞太商訊) - 滙能集團控股國際有限公司,股票代碼1539.HK(「滙能集團」或「本集團」)(1)成功取得香港中華廠商聯合會工業發展基金有限公司CMA檢定中心(「CMA Testing」(2) )的溫室氣體排放認證聲明,集團項目被驗證的排放量為7,146.74 噸二氧化碳當量(3)。該排放庫存量通過 ISO 14064-3:2019 (4)驗證,並符合 ISO 14064-1:2018 (4)的要求。



本集團主席兼行政總裁黃文輝先生表示:「達到碳中和目標是一場全球性的硬仗,我們務求減少溫室氣體排放,並在不久的將來實現碳中和。本集團正在積極制定對應的商業計劃,以協助其他公司中和其溫室氣體排放。」



截至今天,本集團已為總計 7,146.74 噸二氧化碳當量取得驗證,估計約佔其溫室氣體排放總庫存的百分之一,集團已交由檢驗機構進行驗證餘下的排放庫存量。碳信用價格(5)目前在各個國際碳信用交易所(5)的市場價格為每噸56人民幣至89歐元不等。隨著《香港氣候行動藍圖2050》(6)、中國的《碳達峰2030》(7)及《碳中和2060》(7)邁向成功,本集團預計全球碳信用價格(5)和碳信用交易市場計劃將會持續增長。減少溫室氣體排放是非常迫切的行動,有效遏制全球暖化效應,故本集團以投資碳市場為優先的業務。本集團利用其多年的溫室氣體排放管理經驗和獨特的綠色創新科技,致力為未來製造可持續性的環境。



編輯垂注:



1. 滙能集團控股國際有限公司(「滙能集團」或「本集團」)

滙能集團控股國際有限公司(股票代碼:1539.HK)成立於2008年,是首家在香港聯交所上市的能源服務公司(ESCO),是領先的綜合節能與管理解決方案提供商之一。在香港,本集團連同其附屬公司主要從事 (i)能效技術的設計及定制、投資、安裝及調試、運營及維護; (ii) 可再生能源; (iii) 儲能和分佈式能源。為 20 多個國家的客戶提供服務,業務涵蓋馬來西亞、印度尼西亞和南非的數百萬個大型項目。



2. CMA Testing

香港中華廠商聯合會的附屬機構CMA Testing成立於1979年,是一家具規模的品質保證中心,專業從事檢測、檢驗、認證服務,CMA Testing是香港實驗所認可計劃(HOKLAS)認可的第三方實驗室和香港檢驗機構認可計劃 (HKIAS) 認可的檢驗機構。目前全球網絡已擴大至亞洲、中東、歐洲和北美洲的 12 個國家及地區。



3. 二氧化碳當量 (CO2e)

二氧化碳當量包括二氧化碳和其他溫室氣體。相較於任何數量和類型的溫室氣體, 二氧化碳當量表示具有同等全球暖化影響力的二氧化碳量。



4. ISO14064溫室氣體排放查證/確證管理系統

ISO 14064-1:組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範

ISO 14064-2:計劃層級溫室氣體排放減量或移除增量之量化、監督及報告附指引之規範

ISO 14064-3:溫室氣體主張之確證與查證附指引之規範



5. 碳信用價格指數

儘管香港目前仍處於探索設立碳交易可行性的階段,本公司就市場價格參考了其他國際交易平臺或公開訊息:



截至 國家/地區 產品(價格) 供参考的個别市場來源:

27/1/2022 中國 全國碳市場排放配額(人民幣56.00/噸) 交易所:上海環境能源交易所

https://www.cneeex.com/c/2022-01-27/491999.shtml



27/1/2022 歐洲 EUA期貨–22年1月*(歐元89.00/合約) 交易所:洲際交易所集團

https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data?marketId=6817108



27/1/2022 美國加州 CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2021- 22年1月*(美元29.59/合約) 交易所:紐約商業交易所

https://tinyurl.com/2p97hrrf



30/9/2021 澳洲 澳洲碳信用額單位*(澳元26.50/證書) 資料來源:Clean Energy Regulator, Australian Government

https://tinyurl.com/bddbrmyv



6. 香港氣候行動藍圖2050

香港政府公布《香港氣候行動藍圖2050》,以「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展」為願景,提出香港應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標。

< https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/08/P2021100800569.htm?fontSize=1 >



7. 中國的碳達峰2030及碳中和2060

中國共產黨、中央委員會及國務院聯合發布《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》

< http://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm >





