Friday, 4 February 2022, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 FEED HK MART IN METAVERSE: 首個「元宇宙年宵」初體驗 跨越宇宙界限 顛覆傳統思維 一見前所未見

香港, 2022年2月4日 - (亞太商訊) - 由FEED HK主辦的革新年宵活動「MART IN HONG KONG」自2017年於中環海濱舉辦開始，到去年將活動伸延至Phygital 「Online + Offline」模式，今年再有新突破，聯同csl.、FTLife富通保險、FILA、Storefriendly、ZOKU、公利真料竹蔗水、無名氏N.I.P等二十個品牌，帶領大家率先登陸元宇宙虛擬世界，跨越宇宙界限，顛覆傳統思維，一見前所未見的元宇宙年宵活動。



2022年，一個圍繞元宇宙、NFT、區塊鏈等熱搜話題的年份，FEED HK作為市場營銷內容的行業先驅，與熱愛香港文化的遊戲製作網絡紅人Kingsan景三合作，設計具香港特色場景，打造全港首個「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」，讓大家以虛擬身份（Avatar），一嘗年宵3.0初體驗。 MART IN METAVERSE 將於今年1月28日至2月5日，一連9天在虛擬平台Cryptovoxels舉行。大家可以利用虛擬身分，走進無制限的虛擬空間，享受沉浸式的互動體驗。



MART IN METAVERSE分為三個主題展區，為入場人士呈獻各款賀年限量精品、價值過百萬NFT藝術展覽、FILA主題館等，大家亦可以遊覽桃花樹許願祈福、到「Live @FTLife」舞台觀看DJ表演等，所有最意想不到的事均可能發生，隨時隨地與世界連接，共同探索一個前所未見的年宵活動。



穿梭三個主題展區 初嘗年宵3.0新體驗



「MART IN METAVERSE」分為三個主題特色展區：「港式文化館」、「花開富貴館」及「NFT藝術展覽館」。入場人士可隨時穿梭不同展區，發揮想像力，體驗元宇宙所帶來的衝擊。



一. 「港式文化館」

香港著名遊戲製作YouTuber Kingsan景三，擅長為遊戲加入不同香港元素。是次活動的主要展區「港式文化館」，以本港特色建築「唐樓」為主軸，打造出既傳統而超現代的展區大樓。



「港式文化館」是ＭART IN METAVERSE其中一個年宵市集的場館，當中8個品牌將展出集傳統而創新的賀年禮品。其中1948年創立於上環唐樓的傳統涼茶鋪 - 公利真料竹蔗水會再次聯乘西班牙手工糖果PAPABUBBLE，推出全新手工涼茶棉花糖，並於元宇宙年宵市集首次發售，其他品牌包括： 以馬賽克及彩繪創作的CASPAR HOUSE、港式創意品牌Handmadeship、正宗泰國古法風味的INBAAN、英國最受歡迎脆豬皮品牌Mr Porky、主打雞尾酒手工甜品的YASS COOKIES及創意懷舊鐵製品牌鐵皮工作室。買家線上虛擬互動體驗，線下收貨，實行線上買線下送服務。



FTLife富通保險貫徹品牌承諾「Think beyond insurance.」，打破常規，領先打造別開生面的保障產品、服務和體驗。今次更將品牌伸延到元宇宙，由FTLife富通保險呈獻的舞台「Live @FTLife」，位於「港式文化館」天台，將不定期舉行舞台表演。入場人士恍如置身現場，感受實體舞台表演的震撼力。活動更聯同香港史上首個Hip Hop音樂頒獎典禮 - Whats Good Music Awards 為大家帶來多達十多位本地DJ及歌手的舞台演出（表演時間表將於活動網址或社交平台專頁另行公布）。天台更設有許願互動小遊戲，將你的新年祝福字句顯示於大屏幕上，為你的願望增添祝福。



二. 「花開富貴館」

元宇宙首棵巨型桃花樹座落於「花開富貴館」的正中心，在新一年「行大運」之餘，桃花樹下亦包括另外8個創意品牌，各自展出限量新潮精品，實為新年送禮佳選。當中包括有瑞士黃秋生之稱的Jacques n Grill主廚 - Jacques Kagi 祈積奇，推出加熱即食的瑞士清湯牛腩，參與品牌另有：ZOKU x CheckCheckCin養生茶壺套裝、時尚口罩品牌RAZE、五行草本茶療TeaLab、手工爆谷品牌Powcook及每日新鮮製造巨龍盆菜。



另外，香港製造的氈酒品牌無名氏N.I.P，於活動推出「捌億」壬寅虎年限量版氈酒，入場人士可於桃花樹旁的無名氏酒吧選購，實行邊買邊飲。



是次活動亦得國際休閒運動服飾品牌FILA支持首次元宇宙活動，於佔地全層的「FILA主題館」，展出多款新春精選服飾及網上獨家產品，其中虎紋衛衣最為應節，可供選購。入場人士更可到場內尋找獨家「元宇宙優惠碼」，購物換取FILA新春帆布袋一個。



香港電訊旗下流動通訊網絡商csl.將會帶大家進入5G及元宇宙虛擬世界。此外，csl. 將於年初一在會場桃花樹下舉辦神秘互動遊戲，誠邀大家齊來參與，有機會獲得贏取神秘禮品。



三. 「儲存易迷你倉集團呈獻：NFT藝術展覽館」

亞洲最大迷你倉集團Storefriendly致力滿足顧客需要，提供優質儲存空間，今次更將儲物空間升級至元宇宙！



展館內邀請了多位本地及國際NFT收藏家及品牌展示NFT，包括：Monkey Kingdom、香港財神NFT品牌God of Wealth、香港潮流玩具品牌ZCWO、法國知名玩具為主題的設計師Juce Gace，展出價值合共過百萬的玩味NFT藝術品。（詳情請參閱附件）



God of Wealth NFT將於年初五子時鑄造3,888個財神NFT，其中20個會於NFT藝術展覽館展出。品牌亦於「MART IN METAVERSE」推出「財神送禮3.0」，一連8天每日送出財神NFT一個（現時價值0.88 SOL；約$900港元）。參加者只需回答簡單問題，最有創意的答案即有機會獲得財神NFT一個！（禮品名額有限，詳情請留意官方網站）



「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」活動詳情

日期： 2022年1月28日至2月5日 （年廿六至年初五）

時間： 24/7

平台 Cryptovoxels

入場費用： 免費

官方網站： https://martinmetaverse.io/



關於FEED HK | Group 108

FEED HK為經驗豐富的市場內容營銷及活動策劃公司，通過創意、不同渠道及營銷平台，為客戶提供全面、創新及具價值的商業解決方案。

公司網站：http://feedhk.com/



關於Kingsan景三

遊戲製作網絡紅人Kingsan景三兒時透過家人接觸電玩遊戲後深深愛上，在中學時期偶爾製作過一段遊戲影片後並成為興趣，開始經營自己的Youtube頻道，主要製作遊戲影片及日常生活短片，現時各個平台追隨人數合共20萬人。



關於Cryptovoxels

Cryptovoxels是其中一個最受歡迎的元宇宙平台，玩家可以Facebook登錄平台，購買土地、創造商店及展覽，與其他虛擬身份以文字聊天。簡易登錄及平穩程度，更容易吸引各國玩家。



此新聞稿由FEEDHK發放。

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