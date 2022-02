Monday, 31 January 2022, 11:00 HKT/SGT Share: 鄉村基衝擊港股IPO 直營中式快餐龍頭三大優勢奠定底氣

香港, 2022年1月31日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道,21世紀以來,順應現代社會的快節奏生活,以麥當勞、肯德基爲代表的西式快餐在中國大行其道,使得本土餐飲的產業結構發生新的變化。與此同時,大量物美價廉、適合國人口味的中式快餐也遍地開花,其中,鄉村基以「極致性價比」風格的直營中式快餐模式,迅速站穩腳跟並搶占了大量的市場份額。



1月25日晚,鄉村基向港交所正式遞交了A1招股書,擬在香港主板上市,高盛與招銀國際擔任聯席保薦人。那麼,身為直營中式快餐龍頭的鄉村基成色如何,是否經受住疫情給餐飲行業帶來的重大考驗,展現出較好的投資價值呢?



雙品牌驅動的餐飲行業領軍者 刮起「極致性價比」之風



有關鄉村基的故事,發端于1996年的重慶。聯合創始人李紅和張興强抱著爲顧客提供好吃不貴、極具性價比的美食這一簡單心願,開設了第一家餐廳。至今,公司已晉身為中國最大的中式快餐集團之一,截至2021年9月30日,共有1,145家直營餐廳。根據弗若斯特沙利文報告,按2020年連鎖餐廳數量及所得收入計算,鄉村基是中國最大的直營中式快餐集團。按2019年1月至2021年9月的連鎖餐廳數量增長計算,是中國前五大直營中式快餐集團中增速最快的快餐集團,增長率達到79.5%,擴張速度可謂驚人,且始終保持領先優勢。



逐步發展壯大的鄉村基,長期堅持「好吃不貴」的經營理念。什麽是「好吃不貴」?鄉村基給出的答案是為顧客提供「極致性價比」的品質美食。關于「極致性價比」,還給出了一個公式:極致性價比 = 現炒現製的美味菜餚+合理的價格。



憑藉在運營中式快餐餐廳方面逾25年的深耕經營,鄉村基積累了豐富的經驗與資源,建立起「鄉村基」與「大米先生」兩大品牌體系,彼此各具特色又交相輝映,共同奠定了鄉村基中式快餐主營業務的基石。



主打品牌一:鄉村基,創立於1996年。作爲集團旗下首個品牌,鄉村基餐廳通過現炒現製,幷采用精心挑選的食材,提供融合了麻辣酸甜鮮香、口味豐富的經典川菜。截至2021年9月30日,鄉村基餐廳在全國共602家,絕大部分位于重慶及四川,在重慶和四川分別有343家及222家餐廳。



主打品牌二:大米先生,創立于2011年。以大都市的中央商務區爲起點,大米先生將足迹擴展到全國,餐廳主要采用品質食材現炒現製廣受歡迎的各式當地美食,如湖南、江浙和廣東風味,幷將稱菜(而非按菜品收費)模式及小碗菜(相對于整份主菜)模式引入至業務中。截至2021年9月30日,全國共有543家大米先生餐廳,分布在湖北、湖南、四川、重慶和上海等地。



一方面,「極致性價比」的優質菜式,革新了傳統快餐店用餐體驗;另一方面,卓越的品牌管理及運營能力,打造出了可快速擴展的高度標準化的業務模式。雙品牌強力驅動之下,於2019年1月至2021年9月,鄉村基的直營餐廳數目由638間增至1,145間,業務發展勢頭十分可觀。



爭霸“紅海”中式快餐店市場 市場份額穩居第一



在中國的快餐店市場上,中式快餐店市場佔據著主導地位,按收益計算,由2016年至2020年,市場份額超過70.0%。通常而言,中式快餐店一般有數量較大的SKU,口味豐富,廣受消費者的歡迎。由2020年至2025年,該市場預期以約14.0%的複合年增長率增長,于2025年達到人民幣12,685億元,保持較快增速。



隨著烹飪技術及餐廳管理的發展,自2016年以來,中餐標準化程度在很大程度得到提升。直營連鎖中式快餐店在2016年至2019年的增長率在中式快餐店這一細分市場中最高,達15.0%,並預期進一步在2020年至2025年將以16.9%的複合年增長率保持增長趨勢,達到人民幣1,023億元。



然而,中式快餐店市場素來是一個廝殺相當激烈的“紅海”市場。由于快餐店是快速服務性質,要實現一致性是件極具挑戰性的事情。况且,整個行業還面臨著性價比、氛圍及服務、地點選擇、高質量食材的穩定供應及訓練有素的雇員的可用性等方面的挑戰,要想在高度分散的市場中殺出一條血路,難度可想而知。



鄉村基偏偏做到了,且做到了細分行業龍頭的位置,成效值得肯定。按連鎖餐廳所得收入計,鄉村基2020年佔據6.8%的市場份額,排名第一。



可支配收入、消費及城鎮化率的日益提升,外出就餐文化及快節奏生活方式的漸趨普及,産品創新和服務模式升級,性價比及連鎖餐廳强大增長潜力,都將是推動鄉村基以至中國快餐店行業未來增長預期的因素。



走出疫情陰霾業績穩健增長



餐飲業是受疫情波及最爲深廣的行業之一,鄉村基也不例外,這在其財務數據方面體現明顯。但對深陷疫情影響中的餐飲企業來講,如何應對疫情帶來的風險和壓力,迎難而上,彰顯經營韌性,則是衡量一個優質企業的重要標尺。



2020年,COVID-19疫情的爆發以及政府為防止疫情擴散而採取的措施,對鄉村基的業務造成了一定影響,收入由2019年的人民幣32.57億元小幅下降至2020年的人民幣31.61億元。2021年,隨著中國疫情緩和,則迎來強勁的反彈。截至2021年9月30日止的九個月,餐廳淨增176家,同期收入達到人民幣34.24億元,較2020年同期增長56.4%。同期,淨利潤達到人民幣1.63億元。



從收入來源來看,餐廳經營爲鄉村基貢獻了大部分收入。餐廳業務和外賣業務爲兩大主要業務模塊,截至2021年9月30日止九個月,分別取得收入約人民幣22.56億元、11.64億元,占總收入的比重爲65.9%、34.0%。同期,鄉村基品牌餐廳和大米先生品牌餐廳的收入分別為人民幣18.49億元、15.70億元,各自占比54.1%、45.9%,可以說是接近平分秋色。



此外,鄉村基的現金流狀況也保持良好。截至2019年、2020年12月31日止兩個年度,以及截至2020年、2021年09月30日止九個月,經營活動所產生的現金淨額分別為人民幣5.11億元、5.57億元、4.20億元、5.70億元,同比持續增加。



如今,直營中式快餐龍頭鄉村基已經踏出赴港上市的第一步,隨著IPO進程的推進,未來進一步拓展餐廳網路,深化現有市場滲透,擴大地理覆蓋範圍和多元化經營管道,推進菜品創新及提升用餐體驗,通過數字化及智能化提升整體運營效率,等等,將更值得投資者持續關注。



