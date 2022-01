香港航天科技暫定7月發射兩顆衞星 計劃年內共發射25顆衞星

香港, 2022年1月28日 - (亞太商訊) - 香港航天科技集團有限公司(「香港航天科技」或「集團」)(股票編號:1725.HK)欣然宣佈,將於2022年第三季度內發射「金紫荊星座」項目內的另兩顆衞星,進一步為香港社會經濟發展開拓新產業路徑,推動全球航天事業蓬勃發展進入快車道。



集團旗下深圳港航科與中國長城工業訂立第二份確認書。為編成「金紫荊星座」,集團計劃年內再發射25顆衞星,當中計劃2022年第三季度內發射名為「金紫荊衞星三號」及「金紫荊衞星四號」2顆衞星,時間暫定為2022年7月。集團已分別於2021年4月、10月和12月成功發5五顆衞星,包括「金紫荊衞星一號( 01星 )」、「金紫荊衞星一號( 02星 )」、「金紫荊衞星二號」、「金紫荊衞星五號」及「金紫荊衞星一號( 03星 )‧聚划算號」。「金紫荊星座」項目融合光學遙感與合成孔徑雷達,完整覆蓋粵港澳大灣區11個城市群,能全天候提供航天大數據、圖像及視頻,建立不受天氣狀況影響的動態監測服務系統。與此同時,「金紫荊星座」更能建立即時衞星通訊與導航需求牽引下的區域動態監測專項應用與服務,爲用戶提供智慧城市整體解决方案,以助力城市實現精細化管理和生態環境建設的全周期監測。



香港航天科技聯席主席兼行政總裁文壹川先生表示,「集團將於本年度內進一步發射衞星,將提供更多航天數據以及提升接收航天數據的速度,以提高『金紫荊星座』項目衞星數據接收及應用服務數量及質量,繼而促進與遙感數據處理相關的各類工商業活動、軟件開發及其他香港專業增值服務的發展,並推動粵港澳大灣區航天業的發展。」



集團衞星基礎產業三大核心板塊中,衞星製造方面,衞星製造一期於2021年8月開建,約190,000平方英呎;預計2022年4月投入使用,年產30-60顆光學衞星、雷達衞星及通訊衞星,並提供光學通訊載荷設計及整星製造服務;衞星測運控方面,衞星測運控一期將於2022年4月建成,覆蓋半徑為1000公里的全球商業衞星地面服務。



關於香港航天科技集團有限公司



香港航天科技集團(HKATG)依托香港國際化中心地位與WTO四個獨立關稅區之一的產業優勢,以衞星基礎產業及衞星數據應用為核心,形成服務商業航天的上下游產業生態圈,推動香港再工業化進程,為香港社會經濟的發展開拓新的產業路徑,推動全球航天事業蓬勃發展進入快車道。集團聚焦衞星基礎產業,包括:1) 衞星製造、2) 衞星發射,和3) 衞星測運控,以及衞星應用產業,以「金紫荊星座」作為主衞星群。



港航科(深圳)空間技術有限公司是香港航天科技集團在內地唯一授權的對接機構,主要業務範圍包括空間機器人的技術開發、銷售與租賃,空間技術解決方案的設計以及網路資訊技術開發等。港航科(深圳)空間技術有限公司是香港航天科技集團的全資子公司。



傳媒查詢:

意博資本文化有限公司

電話 電郵

吳霆遠Terence Ng 3890 7512 terence.ng@vsfg.com

歐陽麗珠Doris Au Yeung 3890 7513 doris.auyeung@vsfg.com

任振悅子Sherry Ren 3890 7514 sherry.ren@vsfg.com







話題 Press release summary



部門 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network