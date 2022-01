Friday, 28 January 2022, 15:56 HKT/SGT Share:

來源 EuroEyes International Eye Clinic Limited 德視佳收購London Vision Clinic Partners Limited 100%已發行股本 擴大現有歐洲版圖 進軍倫敦高端市場

產生新協同效應 支持集團的長期增長

香港, 2022年1月28日 - (亞太商訊) - 領先的全球視力矯正服務提供商─德視佳國際眼科有限公司(「德視佳」或「公司」,連同其附屬公司為「集團」,股份代號:1846)欣然宣佈,德視佳全資附屬公司EuroEyes UK與 London Vision Clinic Partners Limited(「LoVC」)的法定及實益擁有人(「賣方」)訂立購股協議,收購LoVC的全部已發行股本。



根據購股協議,此次收購的完成現金代價及代價股份合計1,313萬英鎊;或有代價及盈利支付代價最高1,775萬英鎊,並可能進行代價調整。最高代價不超過3,087.5萬英鎊。或有現金代價及盈利支付方面,在第一種盈利目標下,標的公司如能連續四年保持12.5%的利潤增長,德視佳將授予價值300萬英鎊的股份;而在第二種更高速的盈利增長目標下,標的公司如能連續三年實現35%的利潤增速,並在第四年實現25%的盈利增速,德視佳將支付975萬英鎊的現金獎勵。



於完成後,賣方(或根據購股協議的條款及條件獲提名的合夥人)將持有經配發及發行完成代價股份擴大後德視佳已發行股本約1.20%。完成代價股份將按每股完成代價股份8.323港元的發行價發行,發行價較於截至緊接2022年1月20日前交易日止的五個連續交易日於聯交所所報的平均收市價每股8.72港元折讓約4.6%。該持股將作為股權激勵,激勵及留存London Vision Clinic的合夥人及核心醫生。



London Vision Clinic Partners Limited 為視力矯正行業的領先品牌之一,主要提供優質的視力矯正服務,包括PRK、LASIK、SMILE、後房型人工晶體(ICL)植入術以及屈光性白內障手術。憑藉其細緻全面的測試及診斷能力、其在向專家外科醫生提供培訓及處理複雜病例方面的專業知識,及其享譽全球的聲譽,LoVC一直為英國市場的領導者及價格領先者。



此外,LoVC是向眼睛老化導致的老花眼患者提供鐳射視力矯正方案的全球領先者之一,以改善他們的閱讀視力。其創辦人Dan Zoltan Reinstein教授因在屈光手術領域的發明及重大貢獻而在全球享有盛譽,包括發明治療眼睛老化導致的老花眼患者閱讀視力的PRESBYOND®鐳射融合視覺療法(PRESBYOND® Laser Blended Vision,已由卡爾蔡司醫療科技商業化),其旨在治療40歲左右近距離閱讀視力下降的老花眼患者。PRESBYOND®提供了一種通過LASIK手術治療年輕老花眼患者的新方法,無需對眼睛內部進行手術以更換自然晶狀體。這與德視佳現有的三焦點人工晶體置換術互為補充,使德視佳在使用現有准分子鐳射儀器的基礎上,拓展40歲左右的老花眼患者群體。



此外,London Vision Clinic擁有豐富的人才儲備,合併後,德視佳將繼續聘用這些業內的資深專家,增強自身的專業實力。其中,Reinstein教授將擔任集團國際醫療顧問委員會的醫療總監,使集團能夠接觸到更多早期可能患有老花眼的患者,為德視佳的專家團隊增添巨大價值。



Reinstein教授是分層角膜測繪和成像及生物測定領域的生物工程先驅、發明者和開創者。其開發了超高頻數字超聲掃描技術,發明瞭Arcscan Insight 100 機器人超聲成像以及光學相干層析(OCT)設備,使診斷更為精準,從而提高了鐳射角膜與ICL植入術的安全性及準確性。其專利生物測定技術的應用為LASIK及SMILE的的臨床和科學發展做出了重大貢獻。



此外,LoVC全資附屬公司London Vision Clinic Training將展開收購後業務,主要從事提供屈光手術相關的線上及線下培訓。Reinstein教授將為London Vision Clinic Training的主講人和培訓師之一。



此外,在標的公司財務狀況方面,London Vision Clinic Partners Limited展現出較強的增長潛力,由2020年全年息稅前利潤9萬4千英鎊大幅增至2021年的219萬英鎊,這一增長主要是由於標的公司於2021年初開始,在經營方式及運營管理方面做出了積極優化及改進。



德視佳的創始人,董事長兼首席執行官約根森博士表示:「集團一直積極擴大現有的歐洲版圖, 收購LoVC絕對符合我們的增長戰略。我們相信是次收購有助集團迅速進軍倫敦高端市場,並提供屈光及老花眼手術,從而產生協同效應,支持集團的長期增長,以及鞏固市場領先地位。隨著LoVC 及其 PRESBYOND®鐳射融合視覺療法併入德視佳,集團能夠接觸更多早期可能患有老花眼的患者。在完全LoVC 收購後,我們計劃於未來一至兩年於倫敦開設一家新診所,以進一步擴大我們的服務網絡,為更多患者提供優質的眼科護理服務。」



關於德視佳國際眼科有限公司

德視佳成立於1993年,是視力矯正行業的領先品牌之一,該產品結合了德國眼科學的卓越經驗和超過25年的經驗以及個性化的客戶服務。德視佳是為數不多,具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所之一,業務遍及德國、丹麥和中國。該集團的視力矯正服務包括:(i)屈光鐳射手術(包括ReLEx Smile和Femto LASIK);(ii)晶體植入手術(ICL);(iii)晶體置換手術(包括單焦點和三焦點晶體置換手術)和(iv)其他(包括PRK / LASEK和ICRS植入術)。



