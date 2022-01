Friday, 28 January 2022, 10:16 HKT/SGT Share: 匯森家居委任梁馬利為獨立非執行董事及企業管理核心成員

香港, 2022年1月28日 - (亞太商訊) - 匯森家居(02127.HK)發布公告,委任梁馬利女士為公司獨立非執行董事,同時梁女士亦獲委任為公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、企業管治委員會及風險管理委員會的成員。



公告顯示,梁馬利女士現任匯亞基金管理有限公司董事會主席,主要負責匯亞基金的策略發展及業務管理,主要從事投資位于亞洲的不同投資組合公司,擁有超過20年亞太地區金融投資行業經驗,幷于2009年獲評為中華十大才智人物之一。



據公開資料,梁女士還擔任香港匯亞集團董事長,匯亞基金系其旗下公司,匯亞集團致力于在亞太地區進行風險投資和私募股權投資,于1989年底由兩家歷史悠久的亞洲風險投資管理公司合幷成立,分別是新加坡騰達投資有限公司、香港科技投資有限公司,其中前者由新加坡發展銀行和大衆鋼鐵集團在1986年組建而成,後者則由亞洲風險投資先驅梁家鏘博士和國際商界領袖馮國經博士共同創辦。



自匯亞集團成立以來,梁馬利一直擔當决策層的角色,共參與了200多家公司的投資,幫助所投資的企業進行業務拓展,實施各項投融資計劃,整合産業資源。此外,梁女士曾任臺灣電視購物龍頭——東森得易購董事長,擁有十幾年豐富的跨境電商行業經驗,在任期間大刀闊斧調整經營戰略,給東森得易購帶來决定性影響。



發展至今,匯亞集團在中國大陸、中國香港、美國、新加坡、東南亞和中國臺灣地區投資近300家公司,投資領域覆蓋消費、科技、信息技術、生命科學等行業,同時在跨國合資、收購重組等方面積累了深厚的經驗,截至目前,匯亞集團投資企業中超70家已登陸資本市場。



有分析指出,匯森家居委任兼具豐富投資經驗與跨境電商行業經驗的資深人士擔當獨立非執行董事及企業管理核心成員,側面反映出匯森家居中長期的發展戰略,一方面持續優化、擴大板式家具及智能家居産品的商業化版圖,另一方面借力資本市場觸達全球投資者,加速企業的成長。





