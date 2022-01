Wednesday, 26 January 2022, 14:35 HKT/SGT Share: 「AI+製造第一股」年前來港!李開複的創新奇智釋放長期投資潛力

香港, 2022年1月26日 - (亞太商訊) - 2022農曆春節前夕,香港IPO市場將迎來「AI+製造第一股」——青島創新奇智科技集團(「創新奇智」,股票代碼:2121.HK)的登陸。創新奇智定於1月27日在港交所主板掛牌上市,最終發售價為26.30港元。



本次赴港IPO,創新奇智引入軟銀集團旗下的SVF II ZEAL和Laurion Capital Master Fund作為基石投資者。軟銀為首加注基石,表明了國際知名IT產業風投機對創新奇智發展前景的看好,也有助於進一步增強市場信心。



研發實力處第一梯隊 構築強大競爭壁壘



創新奇智是中國製造業 AI 解決方案市場最大的AI 技術驅動型解決方案供應商,由著名企業家、「創新工廠」董事長李開複創立。在成立不到四年的時間裡,創新奇智基於對行業場景的洞察,開發出AI技術並提供製造業、金融服務業及其他行業的AI產品及解決方案,在中國企業AI解決方案行業建立自身的品牌。



據了解,針對實際痛點,創新奇智開發了適合行業實際應用的AI原創技術,特別是關于少樣本學習、零樣本實例分割等的研究,致力于打破樣本數據量對深度學習技術的制約,在傳統製造業等樣本普遍缺失的場景和領域具有高度實用價值,研究成果被ECCV、CVPR等國際知名協會所認可。



依託計算機視覺及其不斷釋放的技術潛力,目前,創新奇智已獨立開發了三大專有AI平台:創新奇智ManuVision(機器視覺智能平台)、 MatrixVision (邊緣視頻智能平台)和Orion(分布式機器學習平台),成為中國九家具備專有深度學習平台的公司之一。據悉,創新奇智以三大AI平台作爲底層AI基礎設施,持續積累AI技術資產,並將這些高度凝煉、低耦合及可複用性質的技術資産沉澱成資産池,構成强大的競爭壁壘,從而形成了創新奇智寬廣的護城河優勢。



此外,創新奇智還榮獲了MIT全球最聰明公司50、英國《金融時報》最具創新企業、2020CB Insights AI100、《Fast Company》中國最佳創新公司50、中國人工智能産業獨角獸Top50等殊榮。未來,以科技實力為引擎的創新奇智還將以全球發售所得款項的45%用於提高研發能力,從而進一步迸發出强勁活力。



掘金「AI+製造」黃金賽道 鞏固市場龍頭地位



近日,工業和信息化部等聯合發佈《「十四五」智能製造發展規劃》,將智能製造發展作為建設製造強國的主要方向。另外,在「新基建」推動下,人工智能與傳統企業的融合備受關注。對此,創新奇智積極開拓「AI+製造」藍海市場,持續鞏固其行業領先地位。



據悉,創新奇智將AI能力通過其智能製造系統注入製造企業的日常運營中,爲鋼鐵冶金、能源電力、汽車裝備、OLED面板半導體等垂直領域的客戶提供基於人工智能的豐富的產品及解決方案。該方案可透過客戶業務運營及信息管理的智能化轉型優化業務或生產流程,降低成本,提高營運效率,從而幫助其實現智能化轉型。



順應「AI+製造」行業的時代變革東風,創新奇智成功駛入成長快車道,業績潜力加速釋放,收入規模也呈現出跨越式增長。招股書披露,目前,「AI+製造」已成公司第一大收入來源行業,截至2021年前九月,創新奇智來自製造業的營收爲人民幣2.81億元,約占總收入比重的50.8%。製造業的客戶數量自2018年的16名大幅增加至2020年的93名。



作爲變革型技術,「AI+」已經在國內催生了巨大的市場價值。而創新奇智作爲真正通過核心技術和全面解决方案能力,賦能實體産業高效運行的AI企業,長期價值釋放的空間更大。



未來,在行業發展和政策利好的雙重推動下,創新奇智將繼續發揮其在創新、行業洞見等方面的獨到能力,形成先發優勢的正向循環。成功登陸香港市場後,創新奇智將以國內「AI+製造第一股」的稀缺標的屬性,吸引廣大投資者的關注,未來發展將勢如破竹。





