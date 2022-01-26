維珍妮與Victoria’s Secret & Co. 就其現有中國業務開展合作



香港, 2022年1月25日 - (亞太商訊) - 維珍妮國際（控股）有限公司（「維珍妮」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」）（股份代號：2199）今天宣布， 與Victoria’s Secret & Co.（「Victoria’s Secret」）（NYSE: VSCO）就其現時持有的中國業務訂立合作協議。



維珍妮與Victoria’s Secret成立合資公司（「合資公司」），於中華人民共和國（「中國」）經營Victoria’s Secret品牌相關店鋪及線上業務。根據協議條款，維珍妮將以4,500 萬美元現金代價，持有合資公司 49% 的股權，而 Victoria’s Secret 將持有其餘51% 股權。合資公司將於中國經營業務，包括設計、開發、製造、推廣和銷售若干內衣、貼身衣物，以及透過其子公司於中國推廣和銷售Victoria’s Secret協定商標下的個人護理及美容產品。



維珍妮主席、首席執行官兼執行董事洪游奕表示:「我們很榮幸及高興，藉著是次在前景亮麗的中國市場與Victoria’s Secret成立合資公司，提升彼此的長期夥伴關係。我們深信，是次合作可謂強強聯手 – 維珍妮作為創新設計製造商的行業領先創新能力及市場觸覺，以及Victoria’s Secret無可比擬的品牌領導地位、零售與營銷的專長 – 將為我們攜手把握中國市場的增長機遇締造有利條件，並創造價值使消費者受惠。」



Victoria’s Secret行政總裁Martin Waters指:「我很高興宣布與維珍妮的合作。維珍妮在過去二十多年一直是我們重視的供貨合作夥伴。我們透過與維珍妮聯手投資於產品開發、分銷和營銷以拓展中國業務。我們預期，這夥伴關係將有利於業務發展的速度和靈活性，並能惠及消費者，同時為我們在這個重要市場開拓光明前景提供了平台。我們與維珍妮在中國成立合資公司，完成了公司國際業務歷時數年的重新定位，我們認為更藉此建立了一個推動未來數年在此市場加速銷售和收益增長的平台。」



有關維珍妮國際（控股）有限公司

維珍妮國際（控股）有限公司（股份代號：2199）乃全球領先的貼身內衣製造商，透過採用獨有的創新設計製造（”IDM”）業務模式專事多元化產品創新、設計及製造，主要涵蓋貼身內衣、運動內衣與服裝、消費電子配件及鞋類等。集團致力透過專有工藝革新、專利產品與生產技術突破促進產品創新，多年以來憑藉積累深厚的行業專長與優勢晉身成為全球首屈一指的貼身內衣製造商。現時，維珍妮擁有兩大策略據點 ── 中國的研發及生產基地以及越南的重要生産基地，兩地的生產團隊共有46,000名員工。



有關Victoria’s Secret & Co.

Victoria’s Secret & Co. (NYSE: VSCO) 是全球最大的內衣專門零售商，提供種類繁多的現代時尚系列，包括標誌性文胸、內褲、內衣、休閒睡衣、運動休閒服及泳裝，以及屢獲獎譽的高級香水和身體護理產品。Victoria’s Secret在全球擁有近 1,400 家零售店，僱有25,000 多名以女性為主的員工，並擁有全球最大受過專業訓練的文胸合身專家團隊。Victoria’s Secret致力透過激勵人心的產品和體驗啟發世界各地的女性，並與她們建立終身關係和倡導積極改變。





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