Tuesday, 25 January 2022, 14:16 HKT/SGT Share: 未來可用元宇宙的虛擬之「家」打造智能家居?

香港, 2022年1月25日 - (亞太商訊) - 匯森家居(02127)公告,與云想科技(02131)訂立戰略合作協議,根據協議,匯森家居將委聘云想作為短視頻網上營銷解決方案,用作推廣匯森家居的智能家居產品,以及提供大數據管理及分析用作改善及提升集團的營銷及廣告活動的效率。另外,匯森家居將與云想共同合作開發基於「元宇宙」的雲端虛擬智能家居項目,通過開發虛擬現實展館作客戶互動體驗、通過人工智能(AI)虛擬進行銷售主播直播銷售、通過應用AI科技推廣及銷售集團智能家居產品。



匯森家居表示,研發自有品牌的智能家居產品為集團的業務戰略之一,憑藉云想的大數據分析及AI能力,今次的戰略合作可以透過不同的營銷及廣告活動以及創新方式,協助集團在企業及消費者市場提高集團及其智能家居產品的品牌知名度,從而提升在中國智能家居產品的市場佔有率,建立集團的品牌知名度及良好聲譽。



「元宇宙」可以想像為視為現實世界的伸延,以結合虛擬實境(VR)及擴增實境(AR) 的方式,在虛擬世界中建立虛擬場景和虛擬人物形象。元宇宙自去年起急促發展,除了吸引了一系列的虛擬資產投資外,在不同的虛擬場景上,開始有不同的活動成功舉行,例如美國女歌手Ariana Grande及饒舌歌手Travis Scott都曾於虛擬世界中成功舉辦過演唱會,兩者都有超過百萬觀眾在線上觀看。



隨着人們由現實世界步入虛擬世界,各大國際知名品牌亦湧入「元宇宙」的世界,此現像反映虛擬世界有助品牌與不同群體,特別是年青族群建立緊密聯繫。作為互聯網3.0的代表,元宇宙可以即時將買家與賣家、商家與客戶直接聯繫起來,隨着未來的硬體接入設備提升,「元宇宙」將會被更廣泛使用,成為現實世界與虛擬世界的結合,人們必將於虛擬世界中擁有自己的「家」以及「家中」各式各樣的智能家居產品,匯森家居是次的戰略合作協議未來可以發揮的效果,值得投資者拭目以待。





話題 Press release summary



部門 金融, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Sept 16, 2021, 14:45 HKT/SGT 匯森家居與小米達成戰略合作 進一步開拓智能家居業務 Aug 31, 2021, 14:26 HKT/SGT 匯森家居公佈2021年中期業績 Mar 25, 2021, 19:46 HKT/SGT 匯森家居公佈二零二零全年業績