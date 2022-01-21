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來源 Global X Global X ETFs：估值、基本因素及質素將是2022年投資組合部署的關鍵

香港, 2022年1月24日 - (亞太商訊) - 全球領先的交易所買賣基金 (ETF) 發行商Global X ETFs今日發佈2022年的全球市場展望。Global X ETFs預計，隨著市場流動性見頂，各地市場在2022年將更關注基本因素，從而更謹慎選股。另一方面，多項顛覆性技術的融合帶來了前所未有的投資機遇，包括機器人與人工智能、出行、數碼經濟以及區塊鏈等投資主題。



美國聯儲局關於通脹預期的最新指引及觀點，縮減資產購買的規模及加息的速度與軌跡，將主導股票及固定收益市場走勢。在2022年年中供應鏈恢復正常之前，通脹可能會一直維持高企。



變種病毒Omicron為抗疫工作增添壓力，並可能在短期內主導市場情緒。與Omicron相關的風險或有助抑制通脹中的需求驅動部分，但同時亦令供應鏈問題惡化。



Global X ETFs首席投資總監Jon Maier表示：「收益型投資者應為持續上升的利率及通脹做好準備，這種情況下存續期較短的資產及實質資產將更具吸引力。股票市場方面，投資者在2022年將傾向更謹慎選股，重點關注估值、基本因素及質素。」



Global X ETFs研究及策略主管Jay Jacobs表示：「在勞動力成本上升及供應鏈持續受壓的刺激下，機械人及人工智能等顛覆性行業發展可能在2022年迎來轉捩點。與此同時，元宇宙概念興起及新世代消費者的特有偏好，正在迅速改變我們的生活、消費、出行模式，以及在數碼經濟下對沉浸式體驗的需求。」



Global X ETFs發佈標誌性研究報告 《繪製顛覆藍圖》(Charting Disruption) （ https://tinyurl.com/2p87w2mu ），旨在幫助投資者駕馭日新月異的市場格局。報告中闡述2022年及往後最為關鍵的發展趨勢，為投資者揭示正在加速發展的投資主題以及相關的長期投資機會。



關鍵主題洞見如下：



-- 機械人與人工智能：隨著企業尋求加速發展製造及物流上的自動化流程，工業機械人行業規模預料將從2020年的160億美元，增加一倍以上至2030年的370億美元。



-- 區塊鏈：隨著數碼貨幣應用範圍擴大，其總市值或於2030年增加兩倍以上，達到10萬億美元。



-- 出行：受惠於美國《基礎設施投資及就業法案》的實施，國內電動汽車充電站的數量可能增加7倍以上，解決消費者對電動汽車的三大顧慮中的兩個：對續航里程及充電問題的憂慮。



-- 數碼經濟：在不斷增加的使用案例、內容及技術進步的推動下，目前仍屬於相對細分市場的擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 及混合實境 (MR) 產品的市場規模，可望在2024年底或之前增長9.6倍，達到2,960億美元以上。



關於未來資產環球投資集團

未來資產環球投資集團（「本集團」）是一間資產管理公司，截至2021年12月底，資產管理規模逾2,360億美元。本集團提供多種投資產品，包括互惠基金、交易所買賣基金(ETF)和另類投資產品。本集團在全球設有14個辦事處，擁有超過1,000名員工，其中包括200名投資專業人士。



本集團的全球ETF平台在擁有超過396隻ETF，產品陣容龐大，可為投資者提供優質、高成本效益的投資產品，捕捉全球市場的新興投資主題及顛覆性科技。 本集團管理的ETF資產總額達858億美元，並在巴西、加拿大、哥倫比亞、香港、印度、日本、韓國、英國和美國上市。



關於Global X ETFs

Global X ETFs於2008年成立。十多年以來，我們的使命是為投資者提供前所未有及明智的投資方案。 我們的產品陣容包括90隻ETF投資策略，資產管理規模超過400億美元。 我們以主題式增長、收入及投資於國際市場的ETF見稱。同時，我們更提供核心、商品及Alpha等的基金，以滿足更廣泛的投資目標。



Global X為未來資產的成員之一，未來資產作為環球金融服務的領先企業，資產管理規模超過6200億美元 ，並在美國、巴西、加拿大、哥倫比亞、香港、印度、日本、韓國上市，ETF資產總額超過700億美元。



未來資產環球投資香港網站(英文版): https://www.am.miraeasset.com.hk/



Global X ETFs 香港網站: https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/



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