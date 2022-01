Monday, 24 January 2022, 11:46 HKT/SGT Share: 中環京東攜手互利共贏,把握市場新機遇

香港, 2022年1月24日 - (亞太商訊) - 中環控股集團有限公司1月19日晚8點發佈公告稱,集團旗下全資子公司中環力量與京東東方發展(京東集團附屬公司)已共同在香港設立合資公司,名為京中環置業有限公司(合資公司)。



消息發佈後,二級市場上中環控股的表現相當突出,截至發稿,股價報10.38港元,漲幅12.1%,最新市值110億港元。



多元推發展,合作促轉型。中環控股集團現已成長為建築及建材配送,地產開發,智慧物流,物業服務,餐飲供應鏈及健康與醫療六大產業於一體的多元化集團公司。



中環控股集團通過與京東建立的產業合作親密關係,將深入地發展智慧物流、物流總部孵化、雲商、雲倉、農村電商、冷鏈及孵化配套,以數位化轉型加速集團現代化水準。



挖掘新“動能”,發展新機會。在中環控股(1735.HK)2021年中報裡董事曾提出過,該集團在香港所經營的建築業務環境已變得困難,目前所需要應對的挑戰包括投標價格偏低、成本增加以及香港市場的有限性。未來,集團將審慎管理香港的建築業務,評估業務發展機會,以多元化收入來源減少香港市場潛在的不確定性風險。



內地電商物流行業龍頭企業京東,其作為互聯網科技企業的代表在全球更是加家喻戶曉,公司的戰略佈局更是全面開放物流,幫助中國商家降低供應鏈成本,提升流通效率,而這一戰略思想無疑與中環控股是十分匹配的。尤其是京東特有的智慧供應鏈系統已經實現了物流、科技、零售等領域的夢幻聯動。與京東“牽手”對於中環控股集團來說,不管是在平臺還是資源上,都對香港市場的開拓將有更大的進展,本次的戰略合作也將使雙方發揮彼此的優勢,通過提供規範管理、技術指導、物業服務、業務合作、資金幫助等支持,協助合作夥伴發展壯大。



錦上又添花,賦能深發展。這一次對於兩個公司來說並非是首次合作,早在去年11月,雙方就已經有過“雙向奔赴”,公司與京東集團旗下子集團京東產發成為了咱戰略夥伴。



中環控股董事長余竹雲在當時的簽約儀式上表示,雙方將通過落實具體的實施專案,在物流倉儲開發、產業地產開發等方面展開深入地合作,中環控股將借助京東產業整合服務能力,共同探索文化旅遊、保健農業、大健康、新基建設施及創新業務,開拓物流、健康即醫療等業務新經濟增長點,實現產業結構的調整優化,探索新形勢下企業轉型升級之路,攜手拓展華東區域等國內市場。



港股啟高開,盈利顯效應。獲悉,近日公司成立合資公司消息一發佈,恒生指數開盤漲135.3點或0.56%,報2423.1點,而早盤高開4.75%,中環股份(1735.HK)報9.7港元,創其上市以來新高,向百億大關邁進,為投資者創造了豐富的相對收益。市值的穩健增長也凸顯了廣大投資者對中環控股經營能力和發展前景的信賴,以及對中環控股發展戰略的認可。



回溯2021年中環控股中期財報,其上半年共收益3.13億港元,較上一年度淨增289.8%。分解業務,建築工程部分由於開發驅動新工程,收益淨增加26.5百萬港元;物業管理收益增加19.0百萬港元;建築材料銷量猛增,帶動年度收益增加至129.5百萬港元,較去年同期增幅超過10倍,其盈利效應有目共睹!而餐飲供應鏈體系更是實現了從無到有地突破性增長,盈利效應達到27.5百萬港元;來自智慧物流及資訊系統的收入也有所增長,多輪驅動的創收模式已逐漸形成規模效應。



多級突破,產業鏈拉動新增張。中環控股2021年上半年毛利1689萬港元,同比增加29120%毛利率也從去年的0.07%上到了5.4%,橫縱分析,其中主要是中國建築工程、餐飲供應鏈業務及健康醫療業務的高利潤率拉動了新增長,可見公司的發展空間還很大,目前的發展趨勢也是非常看好的。



從核心財務資料的變動來看,中環控股的多元化成效已在財報中有所體現,公司投資價值正愈發凸顯。進一步而言,除了原有建築及地產板塊中環控股業績激增主要來源於物業管理、餐飲供應鏈和健康及醫療業務等三大業務,且其他各板塊均取得令人滿意的表現。新培育的物業管理, 餐飲供應鏈和健康及醫療業務業務期內收入分別為1899萬港元、2747.7萬港元及3691萬港幣,可見其強勁的創收能力。而毛利率上升,主要得益於餐飲供應鏈業務以及健康及醫療業務的利潤率較高。



多元化創收成果已現,中環控股業務發展邏輯得到驗證,也為公司繼續在業務拓展道路上穩步前行。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network