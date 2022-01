艾伯科技與廣西鴻盈達電子訂立購銷合同

香港, 2022年1月24日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司(「艾伯科技」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:2708.HK)欣然宣佈,集團附屬公司深圳市艾伯電子有限公司(「艾伯電子」),就廣西鴻盈達電子科技有限公司(「廣西鴻盈達電子」)購買艾伯電子14吋國產筆記本電腦、一體機電腦及迷你主機電腦產品及相關事宜,與廣西鴻盈達電子簽訂購銷合同。



根據購銷合同,廣西鴻盈達電子購買艾伯電子純國產化14吋GK140筆記本電腦10,050台、24吋一體機電腦及M1迷你主機電腦共150台,總價為人民幣5,180.5萬元;合同產品的質保期為一年,而艾伯電子亦會為廣西鴻盈達電子提供產品的終身技術服務。



純國產化GK140筆記本電腦是艾伯科技悉心打造的、全部採用國產化的CPU、硬碟等零部件、國產化作業系統軟體的筆記型電腦產品(信創產品),設計開發期長達一年。該產品軟硬件應用國內最先進科技,整機採用全金屬外殼,窄邊框設計,厚度和重量分別僅有15.6mm和1.4kg,是目前國內最輕、最薄的純國產化筆記型電腦,走在行業先端。該產品成功獲得麒麟操作系統的NeoCertify認證,並完成了相關兼容性測試,能夠達到通用兼容性要求及性能、可靠性要求,滿足黨政和金融、電力、能源、通信、教育、醫療、交通及公共事業(即信創2+8)等行業用戶的關鍵性應用需求。



管理層認為,是次合作對於集團未來的業務發展意義重大,標誌著由集團設計開發的純國產化筆記本電腦正式走向市場,並獲得了廣泛認可,是集團成功邁入萬億級別的信創產業市場的重要里程碑。自2020年以來,集團敏銳捕捉到信創產業的發展機遇,適時優化戰略佈局,延攬行業精英加大資源投入,開發純國產化筆記型電腦等信創產品,目前已取得顯著成果,一系列純國產化筆記本電腦、行業移動終端等信創產品相繼開發成功。集團信創產品推向市場後,廣受客戶關注,市場反響熱烈。從今年開始,集團在不斷完善產品的基礎上,將傾斜資源加大信創產品的市場宣傳推廣力度,廣泛聯合產業合作夥伴,全面推動集團信創產品落地銷售,共同加快國產化替代在各行業的迅速普及推廣。



2021年被認為是國內信創產業的落地元年,從今年開始的未來三到五年,信創產業將迎來黃金發展期。中國IT產業,將在基礎硬體、基礎軟體、行業應用軟體等領域,迎來前所未有的國產替代潮。隨著國產化替代的剛性需求不斷上升,全國各地的信創項目開始大面積鋪開,未來有望發展至十萬億級別,市場規模巨大,當中台式電腦、筆記本電腦、行業移動終端等信創國產化替代亦有望發展為「萬億級市場」。為積極把握市場缺口和前所未有的市場機遇,集團將繼續大力推動信創産業發展和產品研發,加快相關業務的發展步伐,務求優化信息技術産業鏈,致力為投資者及股東締造長遠而穩定的回報。



廣西鴻盈達電子背景雄厚,多年來深耕廣西科技市場,與各級機構有良好的溝通渠道;其業務涵蓋礦業、環保、信息化等不同行業,成功與中國台灣及東盟地區建立深度合作關係,持續協助推動相關市場發展。



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司(股份代號:2708.HK)是行業領先的產業數字化解決方案企業,專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案,業務主要分為四個類型,包括(i)智能終端產品銷售;(ii)系統集成;(iii)軟件開發;及(iv)系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年,客戶來自中國公營及私營界別,如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。



如欲查詢更多資料,請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站:http://www.ibotech.hk/





