Friday, 21 January 2022, 19:36 HKT/SGT Share:

來源 LBS Communications Consulting Limited 由達博思、新盛控股及Mileage Singapore共同舉辦2022年香港首個SPAC及元宇宙線上投資論壇 來自機構投資、初創企業及上市企業之參會反應熱烈

為2022全新投資領域打開新角度

香港, 2022年1月21日 - (亞太商訊) - 大中華地區具全球影響力的專業策略導向型投資者關係顧問公司達博思(Leverage Big Strategies)傳訊顧問有限公司（「達博思」 或 「LBS Leverage Big Strategies Communications Consulting Limited」）聯合新盛控股（New Vision Holdings Limited）及新加坡Mileage Communications於1月20日成功共同舉辦香港首個線上投資論壇「投資創新建設理想國度——由SPAC到元宇宙」，應用虛擬論壇及展廳平台與逾20位行業領袖及專業機構投資者共同解析美國、香港及新加坡的特殊目的收購公司（「SPAC」）上市概覽，探討元宇宙中數字資產投資的致勝策略，虛擬論壇及展廳平台實時反饋的投資者參會人數可見，投資者參會反應熱烈，盛況空前。是次論壇亦獲富途作為平台合作夥伴，以及經濟一週作為媒體合作夥伴全力支持。



論壇當日，達博思邀請到多位演講嘉賓透過多元細分話題解構兩大炙手可熱的資本市場熱話──SPAC及元宇宙的市場發展。上午時段，A SPAC (Holdings) Group Corp.首席執行官曾思維先生、Gibson Dunn合夥人Robson Lee先生、史蒂文生黃律師事務所合夥人曾浩賢先生剖析美國、香港及新加坡的SPAC上市機制與風險因素，木槿資本首席執行官蔡耀庭先生講述了SPAC和De-SPAC過程中的投資者關係策略及成功的SPAC定位與投資策略。論壇下午時段，元宇宙投資策略作為重點議題，以太數據基金會亞太聯合實驗室技術總顧問雷志斌博士講解實體經濟駕馭虛擬實境浪潮的有效策略；Mura Capital創始人Gilbert Ng先生講述虛擬市場的合規趨勢及監管方向；NVC Media聯合創始人羅柏聰先生介紹最前沿的虛擬發展動向—GameFi；以及Animoca Brands集團總裁歐陽杞浚先生分享了集團不僅限於最熱門板塊Sandbox的獨特投資策略。



此外，論壇流程亦包括兩場專題座談會，座談嘉賓向參會來賓解析SPAC及De-SPAC的團隊組成，最大化投資者和初創企業投資回報的關鍵策略，以及元宇宙領域投資的致勝方針。座談會嘉賓積極分享自身經驗及獨到見解，會議氣氛熱烈，吸引到逾300名專業投資者、機構投資者、上市公司高管及初創企業代表參會，更吸引到不少與會者於場外虛擬咖啡區輕鬆交流。



達博思傳訊顧問有限公司董事總經理陳鎧瑤女士表示：「元宇宙作為時下科技巨頭、遊戲公司爭相開發的新興領域，連國際知名運動品牌亦借機收購虛擬鞋品牌公司來此市場，元宇宙市場發展的的空間，無可避免地成為投資界的熱議話題，同時香港交易所已正式實施SPAC上市機制，變相亦令不少新興和創新產業公司可成為其中的併購目標，為不少有意踏足元宇宙的初創企業提供了多一種融資途徑。達博思藉此市場趨勢舉辦全港首個元宇宙線上論壇並邀請眾多資深專家及投資者分享其自身經驗及其前瞻視角下的第一手行業見解，為資本市場打造有效溝通平台，傳播與時並進的投資資訊，獲得市場的高度認同。在資本市場多元發展的時代，我們樂見更多與資本市場及企業發展相關的機會，同時亦樂見具備潛質的初創公司或新興行業的企業得到可持續發展的動力，實現多贏局面。」



「達博思作為是次元宇宙投資論壇的主辦單位，經過過去11年的發展，將會延續其「Leverage Big Strategy」的宗旨及服務初心，緊貼客戶戰略並為其帶來最大化效果，傳承傳統財經傳訊和投資者關係服務，令遍及全球擴大的投資者網絡都能了解到客戶的最新動向之餘，亦密切關注市場各種發展趨勢，不斷拓展業務及服務可覆蓋範圍，例如ESG可持續發展領域，致力發掘傳統投資領域以外的新機遇，為客戶創造更多與投資者的交流機會。隨着全球經濟已在後疫情時代快速復蘇，達博思立足大中華區之餘，亦冀藉此次論壇放眼其他國際市場，發展更多元的資訊傳播渠道。」



SPAC主題特邀嘉賓：

-- 曾思維先生，A SPAC (Holdings) Group Corp.首席執行官

-- Robson Lee先生，Gibson Dunn（新加坡）合夥人

-- 曾浩賢先生， 史蒂文生黃律師事務所合夥人

-- 蔡耀庭先生， 木槿資本首席執行官

-- 陳嘉樑先生， CFO Centre大中華區總裁



元宇宙數字資產配置策略主題特邀嘉賓

-- 歐陽杞浚先生，Animoca Brands集團總裁

-- Ben Caselin先生，Atom Asset Exchange（AAX）研究與策略主管

-- 吳雨壕先生， Huobi Global大客戶亞太區負責人

-- 王華先生， 易方資本創辦人及投資總監

-- 雷志斌博士，以太數據基金會亞太聯合實驗室技術總顧問

-- 王川先生， 新盛首席產品官兼投資經理

-- Gilbert Ng先生， Mura Capital創始人（資深加密貨幣法律顧問）

-- 羅柏聰先生， NVC Media聯合創始人



香港獨角獸及初創企業代表

-- 鎧耀生物醫藥科技 – 公共衛生和傳染病控制

-- 精銳動力科技 – 全球自動化機器人技術和Saas平台

-- Prenetics – 全球大型診斷和基因檢測公司，擁有超過700名員工的專業團隊，於九個地點開展業務，並將在與Adrian Cheng所創立的SPAC公司Artisan Acquisition合併後於納斯達克上市

-- 愛回收 – 透過人工智能和大數據分析，最大限度地提高回收業務的覆蓋率和效率

-- ESG Growth – 香港首創企業內部ESG數據管理SaaS平台

-- Neufast – 在數據科學、人才招聘和I/O心理學領域擁有50年經驗的多語種人工智能視頻面試雲解決方案提供商

-- Digit Sense – 具有全球影響力的數字化轉型整體解決方案提供商



數字資產投資公司代表

-- 新盛控股 – 一站式數字資產平台，涵蓋經紀、基金管理、金融科技交易解決方案和風險投資機會

-- NVC – 開拓GameFi領域投資機會的媒體平台

-- Animoca Brands – 全球知名的Sandbox遊戲母公司，擁有種類繁多的區塊鏈遊戲，並投資了超過150間與NFT相關的區塊鏈公司

-- Huobi Global – 全球領先的加密貨幣交易所，為超過170個國家及地區的數千萬用戶提供數字資產管理服務

-- 火幣科技 – 為全球專業個人和機構投資者提供合規、安全和可靠的虛擬資產服務的領先供應商

-- AAX – 首個採用倫敦証券交易所集團技術為全球用戶提供服務的無邊界交易所，提供高收益的理財產品、逾100種幣幣交易、高流動性的合約市場、主流幣定期折扣以及多種入金渠道

-- 以太數據 – 基於以太坊智能合約和磁盤存儲銀行（DSB）分佈式存儲技術的去中心化通用計算系統



更多論壇資訊，請瀏覽 www.lbs-forum.com



關於達博思傳訊顧問有限公司

LBS Leverage Big Strategies Communications Consulting Limited

達博思傳訊顧問有限公司作為全球公共關係網絡PRGN成員，是一家策略顧問公司，立足于香港、深圳、上海和北京。我們在投資者及財經傳訊領域有超過二十年的豐富經驗，致力於將我們的專業能力拓展到可持續發展的投資者關係中，為客戶帶來改變，與客戶攜手共創美好世界。我們提供定制化的策略及服務，在客戶及其持份者之間扮演橋樑的角色，以維繫彼此緊密而互惠互利的關係。我們的客戶群廣泛，覆蓋電力及公共事業、醫療、電訊及科技、零售及消費、金屬及資源、教育及培訓、酒店餐飲及旅遊等不同行業。我們時刻心繫客戶，維繫客戶的價值和品牌。客戶對我們的信任就是我們最大的得著。







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