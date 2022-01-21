Friday, 21 January 2022, 17:26 HKT/SGT Share: 創新奇智香港招股進行中 奮力衝刺「AI+製造」第一股

香港, 2022年1月21日 - (亞太商訊) - 青島創新奇智科技集團股份有限公司（以下簡稱「創新奇智」）於昨日在香港正式啟動招股，這標誌著中國快速發展的企業AI解決方案提供商——創新奇智離IPO只差臨門一腳，即將叩開港股市場的大門。



據悉，創新奇智自成立以來，致力於利用前沿的AI技術提供AI相關產品及定制的商業解決方案，使客戶能夠提高運營效率及商業價值，並實現數字化轉型，在中國企業AI解決方案行業取得了令人矚目的成績。根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年，以收入計，創新奇智為中國企業級AI解決方案市場上第三大AI技術驅動型解決方案供應商、中國製造業AI解決方案市場最大的AI技術驅動型解決方案供應商。



AI大咖李開複任董事長 軟銀加注基石高度看好



創新奇智擁有一個富有企業服務經驗及行業洞見的管理團隊，董事長為在人工智慧界赫赫有名的李開復博士，其在美國哥倫比亞大學取得計算機科學學士學位，並以最高榮譽獲得卡耐基梅隆大學博士學位。



李開複博士曾任穀歌中國全球副總裁兼大中華區總裁及微軟、SGI及蘋果的高管，於2009年創立Sinovation Ventures Group（創新工廠），開闢中國風險投資和創業的一個新模式。此外，李開複博士還是世界經濟論壇第四次工業革命中心的人工智能委員會聯席主席，並於2013年被《時代》雜誌評選為年度全球100位最具影響力人物之一。



得益於強大的研發能力與優秀的管理團隊，此次IPO，創新奇智共引入兩名基石重磅投資者：SVF II ZEAL及Laurion Capital Master Fund，兩名基石投資者同意認購至多2.04億港元股份。其中，軟銀集團旗下的SVF II Zeal認購8379萬~8698萬港元股份，Laurion Capital Master Fund認購1500萬美元股份。以軟銀為首的高質量基石投資者的認購，顯示專業投資機構對於創新奇智發展前景的強烈看好，也極大增強了投資者對於公司未來上市表現的信心。



深耕「AI+製造」領域 研發實力強勁產品組合豐富



作為AI技術領域的先行者，創新奇智擁有豐富的AI產品及解決方案組合，能夠滿足不同用戶需求。該公司的ABS（資產解決方案）或RDP（快速部署產品）可根據客戶要求應用於各種業務場景，或根據客戶要求透過整合多個ABS、RDP模塊進行適當定制，進而為客戶開發出一整套產品及解決方案。



創新奇智的AI產品及解決方案可分為四個價值主題，即製造智能、邊緣視覺、智能數據中心及智能數據治理。同時，亦為製造業提供整套AI產品及解決方案，即創新奇智智能製造系統(AIMS)，旨在以精準高效的方式滿足多樣化的客戶需求。



中國從製造大國正在堅定的邁向製造強國，人工智能在製造業企業的數字化轉型中將發揮重要的作用。受惠於中國內地的新基建、《十四五智能製造發展規劃》、專精特新等國家級產業政策紅利，以及中國經濟結構和勞動力結果的變化，中國製造業人工智能解決方案市場將迎來爆發式成長。據弗若斯特沙利文數據，預計到2025年，中國製造業的人工智能解決方案市場預計將達到約人民幣649億元。



AI+製造方面，創新奇智的AI產品及解決方案主要幫助客戶優化業務或生產流程，降低成本，提高營運效率、生產靈活性及實現業務運營及信息管理的智能化轉型；AI+金融服務方面， AI產品及解決方案應用於智能數據中心智能基礎設施及運營、智能混合雲管理及智能數據治理及應用，旨在幫助金融機構提升IT基礎設施可靠性，進而加強市場競爭力；AI+其他行業方面，主要為該等行業的客戶提供AI產品及解決方案以使彼等業務運營的若干方面自動化及優化信息管理。



此外，基於在深度學習領域的研究能力，創新奇智自主研發了專有AI平台，即ManuVision機器視覺智能平台、MatrixVision邊緣視頻智能平台和Orion分佈式機器學習平台，強大的研發能力可以保證創新奇智運營及效率的根基，以及產品創新和服務能力。



業績增長強勁 客戶群龐大且多樣化



雄厚的技術實力、多元化的服務組合及卓越的品牌優勢，為創新奇智的業績增長提供了有力保障。根據最新招股書，於2018年至2020年，該公司的收入分別為人民幣0.37億元、2.29億元及4.62億元，2018年至2020年的複合年增長率達252.5%；同期毛利潤分別為人民幣2339萬元、7161萬元及1.35億元，2018年至2020年的複合年增長率為139.8%。2021年前三季度，實現營收5.53億，同比增長85.8%，盈利前景長期看好。



與此同時，創新奇智於製造、金融服務及其他行業積累龐大而且多樣化的客戶群。招股書數據顯示，該公司已經累計為400多家客戶提供基於AI的產品及解決方案，客戶總數目由2018年的50名增至2020年的157名，並自截至2020年9月30日止九個月的111名增加至2021年同期的130名。優質客戶的數目自2019年的13名增加至2020年的23名，優質客戶的收入貢獻百分比自2019年的49.8%上升至2020年的82.5%，優質客戶以金額計算的複購率為112.7%。翻倍高增的業績，龐大而且多樣化的客戶群，為公司構築起寬廣的護城河壁壘。



獲世界學術界及AI行業高度認可 未來成長空間可期



隨著研發實力的逐步增厚及盈利能力的顯著增長，創新奇智受到了世界學術界及AI行業的高度認可。截至最後實際可行日期，該公司已申請634項AI相關專利，成功註冊了126項AI相關專利，其中發明專利79項。自2018年初以來，該公司已在5個知名國際計算機視覺競賽中攬獲冠軍，多篇學術論文入選IEEE舉辦的CVPR、ECCV及IEEE出版的期刊等世界知名行業會議和期刊。



另據IDC發佈的2021上半年人工智能市場份額報告，創新奇智在中國計算機視覺應用市場增速明顯，躋身前5；機器學習平臺市場份額位居第4的位置。公司還被研究機構Gartner列為全球機器視覺「Example Vendor」和人工智能計算機視覺「Cool Vendor」。



縱觀全球人工智能、IT行業，中國的企業級AI解決方案市場預期仍有巨大的增長潛力。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年中國企業級AI解決方案市場的市場規模約達人民幣1,394億元，預計到2025年將達到約人民幣8,366億元，複合年增長率為43.1%。2020年，中國企業級AI市場約占整個AI市場的75.0%，預計到2025年將增至約80.0%，行業前景十分廣闊。



創新奇智作為中國企業級AI解決方案行業的新銳力量，此次啟動香港IPO，標誌著公司進入一個全新的發展階段。未來，憑藉全面的產品組合、卓越的研發能力及優異的業績，創新奇智將持續受惠於行業的高景氣度，可以預見，於港交所上市後，在資本市場的加持之下，有望“會挽雕弓如滿月”，實現新一輪騰飛。





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