Friday, 21 January 2022, 11:30 HKT/SGT Share: 中環控股(1735)夥京東組合擴產業生態圈 收漲21%

香港, 2022年1月21日 - (亞太商訊) - 中環控股(01735.HK)自去年2021年以來,先後與騰訊雲、中科新松、京東産發等企業達成戰略合作關係,全速發展人工智能、智能制造、物聯網等科技産業鏈生態平台。中環控股在1月19日再次傳出利好消息,宣布再次與京東集團股份有限公司(JD.com, Inc)合作,與其附屬公司JD Oriental Development VII Limited(「京東東方發展」)岀資在香港設立合資公司,深化雙方在生態產業鏈的優勢。



在此計劃下,合資公司名為京中環置業有限公司(「合資公司」))。該合資公司計劃通過招拍掛程式循合法途徑獲取物流園區的土地使用權,以助力於發展金融服務中心、智慧物流研發中心、物流總部孵化中心、雲商中心、雲倉中心、農村電商中心、冷鏈中心及孵化配套中心等,以數位化轉型加速現代化水準。



利好消息岀爐後,中環控股於20日的表現向好,高開高收,早上開市高開$9.7,收市報$11.18,升幅達20.73%,創下52週新高,總成交$4238萬。



21年財報亮麗 多個產業錄得爆炸性增長

中環控股於2021年H1的收入為$3.13億港元,較上一年度增加198.87%;毛利為$1689萬港元,與同其相比增加29120%;對應毛利率由0.07%提升至5.3%。成效已在財報中有所體現,公司投資價值正愈發凸顯。



2021年中期財報顯示,除了核心的地基業務、建材買賣分別貢獻$8465萬港元及$1.4億港元的收人外,其新業務包括物業管理、餐飲供應鏈和健康及醫療業務亦均已錄得盈利,在業務期內收入分別爲$1899萬港元、$2747.7萬港元及$3691.6萬港元,中環控股多元化創收成果已現,公司多輪驅動的創收模式漸成規模效應。



本身業務著眼於地基業務的中環控股,近年來的業務更趨多元化,在自身產業發展成熟並獲得穩定盈利的情況下,中環控股於本年繼續頻頻岀擊,再下一城,宣布將其業務板塊拓展至其他產業生態之構建。是次與京東戰略性的合作,可獲得其享譽全球的智能供應鏈及倉儲系統,進一步串聯起零售、科技、物流、健康等各個領域的優勢。因此,合資公司成立後,中環控股可借力於京東技術驅動的供應鏈解決方案、龍頭物流服務商優勢及其多元化的背景,增強自身産業整合服務能力,並帶來協同效應,更讓公司的業務韌性不斷增強,實現新的增長。



借京東技術支援 中環控股有望成新產業巨頭



與此同時,京東本身在內地作為電商龍頭,在其回港交所上市後,京東的市值長期維持在1萬億水平。



京東作為一家主要從事電商業務的控股公司,其新業務已經全面展開,包括向第三方提供的物流服務、海外業務、技術創新以及向物流物業投資者提供的資產管理服務以及出售開發物業。京東通過其子公司京東物流向第三方提供全面的供應鏈解決方案,包括倉儲、運輸、配送及售後服務。在此情況推算,京東為滿足中國內地的強勁市場,不斷與世界各地有潛力的商戶拓展戰略合約,相信與中環控股合作亦是因為這樣的原因。



京東成功以「供應鏈技術及服務」為基石,把本來看似沒有關聯的公司串聯起來,讓零售、科技、物流、健康等領域享盡自身優勢,並慢慢構建出京東供應鏈產業生態圈。中環控股現在的產業分布有點像京東的早期,所以憑著深度的交流合作,中環控股有望複製其成功要素。



最後,縱觀中環控股過往的資產佈局,相信未來亦會有更多聚焦在産業上下遊,或圍繞産業生態布局的產業投資,以實現業務協同效應。若沿此多元化創收方向拓展,中環控股未來業績必定能交出更亮麗成績表,其投資價值絕對不能忽視。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Jan 19, 2022, 22:50 HKT/SGT 京東附屬公司與中環控股全資子公司宣佈成立合資公司 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   