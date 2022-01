AEON信貸財務推出多項信用卡優惠 與客戶攜手抗疫 迎接新春消費旺季

香港, 2022年1月18日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)宣佈推出多項信用卡優惠,與客戶共同應對新一波疫情,同時迎接新春的傳統消費旺季。



AEON信貸財務向來以客為先,致力為客戶提供最合適的優惠,以創造優質的用戶體驗。有見近日第五波疫情來襲,加上農曆新年這個傳統消費旺季臨近,集團決定推出AEON信用卡本地食肆(堂食及外賣)及網上購物簽賬優惠,讓客戶享受高達10倍的積分獎賞*,相當於4%現金回贈。在社交距離措施收緊下,即使安在家中亦能盡情購物及享受美食。另外,AEON信用卡客戶於各大AEON Stores簽帳,可享有額外積分獎賞。各項優惠詳情如下:



本地食肆及網上購物簽賬高達10倍積分優惠

AEON信用卡於2022年1月11日至7月10日期間,推出本地食肆(堂食及外賣)、日本網購及日本海外購物簽賬優惠,客戶透過AEON信用卡消費可享5倍積分,相當於2%現金回贈;每月總簽賬金額達HK$5,000或以上,更可享10倍積分,相當於4%現金回贈。持有AEON Card Premium的客戶則可直接享10倍積分獎賞。



AEON Stores購物簽賬高達3倍積分優惠

客戶透過AEON信用卡於各大AEON Stores簽帳,可享2倍積分優惠;AEON Card Premium客戶,更可享3倍積分優惠。於推廣期內每月10號,更享額外10倍積分優惠。由1月14日至2月20日,用AEON 信用卡購買一系列賀歲用品及家居電器自選組合,更可獲得高達HK$300購物禮券。



集團本次推出的信用卡優惠適時配合客戶抗疫期間的生活所需,並讓他們可在新春佳節盡享購物及餐飲樂趣,有效刺激消費。AEON信貸財務將繼續貫徹靈活的推廣策略,快速應對市場變化,配合客戶生活及消費模式的轉變,同時不斷優化用戶體驗,以捕捉市場機遇,推動更强勁的業務增長。



*10倍的積分獎賞適用於每張合資格信用卡之每期月結單首HK$5,000指定類別消費交易

優惠均受相關條款及細則約束,詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。



關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、付款處理服務、保險代理及經紀業務,以及於中國內地從事小額融資業務。







話題 Press release summary



部門 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network