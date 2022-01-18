Monday, 17 January 2022, 18:48 HKT/SGT Share: Cyber Yachts的 NFT 元宇宙項目聯合Quavo與TRAN$PARENT和Malachi Cooper簽約合作

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2022年1月17日 - (亞太商訊) - 由下一代加密貨幣Bitcoin Latinum和Monsoon Blockchain聯合開發的世界上第一家元宇宙遊艇公司Cyber Yachts，與頂級音樂家Quavo合作，宣佈簽約世界知名的獲獎藝術家TRAN$PARENT和獲獎遊艇設計師Malachi Cooper。該合作將用於推進Cyber Yachts（ https://cyberyachts.com/ ）創造的由888艘NFT奢華遊艇組成的元宇宙專案。



獲獎藝術家Joshua Leidolf又名TRAN$PARENT，是一位美國企業家、人道主義者、NFT和加密貨幣愛好者。同時他也是旅行家和記者。他在藝術界被稱為“透明奢侈品貨幣和商品”藝術之父。



TRAN$PARENT居住在勞德代爾堡和邁阿密地區，從小就開始畫畫。他收集稀有的國際貨幣。他的創新攝影作品取材自50多個國家地區。TRAN$PARENT長期的夢想就是讓世界上的貨幣像使用它的人一樣充滿活力。



TRAN$PARENT專門從事博物館品質的超細透明貨幣和來自世界各地的商品藝術。迄今為止，他已經創作了從1美元到10萬美元的每一種美國面額的鈔票，此外還有歐元、英鎊、瑞士法郎、謝克爾、比索、日元、人民幣、多種信用卡、硬幣和加密貨幣作品等國際作品。



通過充滿活力的調色板和一系列的材料，TRAN$PARENT不斷地對他的作品的形式品質進行實驗。他的作品已經在國際藝術博覽會上展出，如Scope Miami Beach、費城藝術博覽會、紐約漢普頓藝術市場等，包括在棕櫚灘和紐約市切爾西的個人展覽。他的作品在美國和歐洲的主要畫廊展出，他的收藏家包括理查-布蘭森爵士、布加迪家族、DJ Khaled、Steve Aoki、Manny Pacquaio、Dwyane Wade和Pitbull。



與TRAN$PARENT一起設計Cyber Yachts系列的是世界知名的遊艇設計師Malachi Cooper。庫珀的設計包括世界上最快的豪華雙體船，350英尺的巨型遊艇，美國國家航空航天局的項目。他還在坎城船展上獲得了創新遊艇獎。



庫珀的職業生涯跨越了19年的經驗，從工業、產品和海洋設計學位開始。他目前正在與卡達酋長和史蒂夫-柯帝士（英國動力艇比賽冠軍）合作，設計世界上最快的渦輪動力豪華遊艇。



Cyber Yachts將在UnicoNFT市場上獨家發售，以比特幣和Bitcoin Latinum出售。購買遊艇NFT將附帶體驗式的獎金，如參加邁阿密遊艇派對等。Bitcoin Latinum與頂級音樂藝術家Migos的Quavo建立了夥伴關係，共同打造Cyber Yachts NFT系列。

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瞭解更多關於Cyber Yachts的資訊，請訪問 https://cyberyachts.com/



Unico與Bitcoin Latinum合作，推出了一個名為UnicoNFT的NFT市場，該市場有成千上萬的數位藝術品，可以用比特幣（BTC）和Bitcoin Latinum（LTNM）獨家購買和出售，並將包括Cyber Yachts的新系列。這是世界上第一個能夠選擇使用乙太坊類型貨幣以外的加密貨幣購買、出售和交易NFT的平臺。2021年，NFT的總市場規模達到400億美元，源元超過2020年的1億美元。NFT市場規模正迅速逼近500億美元的全球美術品市場規模。Grayscale表示，元宇宙將是萬億美元的市場機會。



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Bitcoin Latinum是作為一種開放架構的加密貨幣技術，能夠處理海量交易，並支援網路安全和數位資產管理。基於Bitcoin生態系統，Bitcoin Latinum由Monsoon Blockchain代表其基金會負責開發。LTNM是一個更環保、更快速、更安全的Bitcoin版本，必將革新數位交易生態。



與其他加密資產不同，LTNM是有保險的，並由現實世界和數字資產支援。它的資產支援是以基金模式持有的，因此基礎資產價值會隨著時間的推移而增加。它通過將80%的交易費存回支援貨幣的資產基金，加速了這種資產支援的基金增長。因此，Bitcoin Latinum被採用得越多，它的資產基金增長得越快，創造了一個自我膨脹的貨幣。這突出了Bitcoin Latinum基金會對支援可持續加密貨幣生態系統增長的承諾。



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