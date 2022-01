Monday, 17 January 2022, 17:26 HKT/SGT Share: 保障房政策暖風頻吹 遠大住工迎來重大發展機遇

香港, 2022年1月17日 - (亞太商訊) - 保障性住房為裝配式和綠色建築帶來巨大市場增量



近來保障房支持政策密集頒佈,對裝配式和綠色建築帶來巨大的市場增量。市場分析指出,受此利好影響下,裝配式建築產業鏈中的PC構件生產商有望極大受益。



而遠大住工(02163.HK)作為連續三年蟬聯裝配式建築行業的首選品牌,受到該政策紅利的利好效應明顯,特別是其獨有的toB和toC的雙重模式,更有望助其在行業新增蛋糕中獲得更大份額。



保障房政策東風頻吹 一二線城市積極響應



市場數據顯示,從12月初以來,裝配建築指數(931020)漲幅接近10%。這是因為在12月政治局會議上再次提及推進保障房建設,並且體現在中央經濟工作會議上,再次指出要推進保障性住房建設,高層對保障房的關注日益提升。



在過去的一年當中,保障房支持政策密集頒佈。政治局會議在2021年4月首次並12月再次提及推進保障房建設,在7月提及加快發展租賃住房,落實用地、稅收等支持政策。之後在12月的中央經濟工作會議上,再次指出要「加快發展長租房市場,推進保障性住房建設,支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」。華創證券指出,最近的政治局會議和中央經濟工作會議均將關於保障房的表述放到了商品房市場之前,可以看到高層對保障房的關注日益提升。



具體目標方面,11月住建部發佈《關於做好2021年度發展保障性租賃住房情况監測評價工作的通知》,提出在「十四五」期間大力增加保障性租賃住房供給,力爭新增保障性租賃住房佔新增住房供應總量比例達到30%及以上。



與此同時,目前大部分重點一二線城市積極響應,陸續公佈了十四五期間保障房開工計劃,其中北上深新增保障房佔新房比重超45%。



保障性住房為裝配式建築重要應用領域之一,因此保障房市場的提速擴容首先給裝配式建築領域送來了大蛋糕。



根據華創證券的測算,每年1.23億方新開工面積對應的保障房投資額達4,463億元。保障性住房新增巨量市場需求,平衡房地產調控波動影響,裝配式建築佔新建建築比例將持續提升,裝配式建築行業領先企業持續受益。



裝配式建築:雙碳目標下的最優選擇



裝配式建築,是指以現代化製造、運輸、安裝與科學管理的生產方式,以代替傳統建築業分散、低水平、低效率的手工業生產方式,是建築工業化的最主要形式。其主要標志為建築設計標準化、構配件生產工業化、施工機械化、組織管理科學化,也包括裝配式建築方式生產的住宅產品。



裝配式建築之所以能够最滿足保障房的「口味」,有兩方面原因。



一方面是因為采用該方式能够大大縮短建設周期。租賃住房提前交付意味著提前產生租金,而裝配式建築最重要的優勢之一即工期節約。據光大證券測算,若假設保障房租賃價格為40元/平米/月,若結構部分及裝修部分總計節約9個月左右工期,則對應租金價值為360元/平米。



另一方面是能够大大降低建築施工過程中對環境的負擔。區別於傳統建築模式,裝配式大大减少了人工作業和現場濕法作業,且融合了大量數字化技術,符合建築業產業現代化、智能化、綠色化的特點。從能耗和環境污染的角度來看,裝配式住宅是保障房建造過程中最符合低碳建築要求的建築產品。在當前雙碳目標成為制約建築行業的總體要求的背景下,這一綠色施工模式對行業的引導效果十分明顯。



遠大住工成立於2006年,是中國最大的PC構件和PC生產設備製造商。2019年11月,遠大住工在港股上市,也成為了港股中第一家進行IPO的裝配式建築行業企業。



2021中報的收入構成來看,PC構件製造業務的收入11.38億元,同比增長12.4%,PC生產設備製造業務收入2.21億元,同比增長306.6%。收入增長的原因是由於裝配式建築市場對PC構件的需求持續增長,以及擴大PC構件製造業務的規模所致。



作為中國建築工業化的開拓者和引領者,遠大住工堅持以綠色發展為導向,在「十四五」規劃和2035遠景目標的指引下,堅定以建築工業化持續提升建築的質量和效率,切實服務城鄉綠色低碳發展,為推進保障房建設探索新路徑。



提前交付創造時間價值 遠大住工創新發展全裝配式產品



值得注意的是,除了發力to B端的PC業務之外,遠大住工還在2021年下半年推出了to C端的產品,即高度標準化的全裝配式建築成品,包括PC裝配式高層建築、遠大美宅(螺栓連接全裝配低層╱多層產品)、遠大魔方(BOX模塊建築)三類新產品。



這些產品的特點是能够極大地節約工期。據介紹,遠大美宅多層全裝配集成建築能够做到6層房屋主體8天內封頂、100天內精裝交付,實現品質和效率雙突破,真正將建築產品化。



遠大住工表示目前美宅業務已經積累了豐富經驗;box目前從訂單來看,初現曙光,而且還在不停探索新的應用場景;多層美宅找到了發揮裝配式建築優勢的應用場景,已經有多個項目在實質推動中,相關裝配式建築整體解决方案的價格已經低於傳統現澆方式。





