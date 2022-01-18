Monday, 17 January 2022, 15:54 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC的數據科學與創新團隊榮獲第五屆全國工業互聯網數據創新應用大賽 「物料需求預測」競賽第一名 創新AI 演算法融合智慧分析改變供應鏈管理

香港, 2022年1月17日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」） 欣然宣佈，其數據科學與創新團隊參與由中國信通院與寶安區人民政府主辦，工業互聯網產業聯盟、深圳市工業和信息化局特別支援的「第五屆全國工業互聯網數據創新應用大賽」，獲得「物料需求預測」賽道第一名。

中企通信首席數據算法專家 馮楠坪領取「物料需求預測」一等獎



2021 年乃中信國際電訊CPC數據科學與創新團隊豐收時刻。繼榮獲中國大數據綜合賽事第一品牌，大數據協同安全技術國家工程實驗室與中國電腦學會大數據與計算智慧大賽（CCF BDCI）組委會聯合組織的「數字安全公開賽」一等獎後，再次奪魁，獲得「第五屆全國工業互聯網數據創新應用大賽」冠軍。大賽歷時近3個月，共有2200多支隊伍、6000多人參賽。中信國際電訊CPC數據科學與創新團隊參與「離散製造行業：產品物料需求智慧預測」賽道，透過多種特徵分析及演算法融合提煉出最佳預測值，摘得該比賽桂冠。



該大賽以「數字驅動智能，慧見工業未來」為主題，以现實的製造業案例，為參賽者提供真實的工廠生產場景與運營數據。團隊需要根據產品物料的需求歷史和庫存歷史數據，預測每個工廠、每個產品物料在未來3個月的需求結果，從而制定工廠備貨與生產量。中信國際電訊CPC數據算法專家團隊收集這些數據，進行工業互聯網主要需求場景的數據分析，基於時間序列，進行物料、場景與相關性特徵進行智慧分析，同時透過融合多種演算法，包括以數學演算法方式對各種特徵進行滑窗分組統計，最後提煉出最佳預測值勝出比賽。



「數據科學在不同行業應用廣泛，強大的賦智能力和迅速的發展步伐，重塑了傳統企業數碼轉型。獲此獎項，是業界對我們科技人才與數據專家的專業認同，也印證了我們在工業互聯網需求場景、專業演算法以及人工智慧分析方面的綜合能力。」中信國際電訊CPC行政總裁李炳智先生強調，「中信國際電訊CPC充分實踐『創新 · 不斷』的理念，支持團隊勇於創新，大膽嘗試，努力將技術與商業價值有效結合。我們積極培養數據科學專才，為未來科研項目與實戰做好準備。」



以智慧思維，提高預測準確性

疫情下，全球產業供應鏈面對很大壓力，供應鏈協作對製造商尤其是離散和複雜製造商更是重中之重。因此透過ICT服務賦能，利用數據資源及智能演算法來提高預測準確性，利用雲計算，數字化的能力，和工業物聯網技術（IIoT）實現供應鏈協作與生產管理，才能協助企業降本增效，提高對抗風險能力。



中信國際電訊CPC參與此次比賽，透過工業場景中的真實數據進行演算論證，過程中團隊運用自行研發的AI中台進行數據處理、以專業演算法對預測物件的各種特徵進行分組差分統計，並融合多種演算法模塊進行最佳預測。這既是智慧思維的體現；也是智能創新的精神。實踐將中信國際電訊CPC基礎ICT服務與AI技術進行融合，將智慧演算法、AR、大數據、區塊鏈、物聯網等創新技術融入現有服務中，打造智慧化ICT服務，拓寬服務場景，締造嶄新價值，賦能企業業務發展！



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、19個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



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媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC市場部總監

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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