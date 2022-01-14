宏光半導體榮獲博鰲企業論壇「2021年度（行業）最具投資價值企業」獎項



香港, 2022年1月13日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6908.HK）欣然宣布集團榮獲第五届博鰲企業論壇頒發的「2021年度（行業）最具投資價值企業」獎項，表彰集團在技術創新的傑出表現，並肯定了集團在第三代半導體發展上作出的努力。

圖一：博鰲企業論壇於2022年1月8日在海南舉行

圖二：宏光半導體入選「2021年度（行業）最具投資價值企業」獎項

由環球時報、中國企業網聯合主辦的「2021（第五屆）博鰲企業論壇」於1月8日在海南舉辦。來自政界、商界、學界等各領域翹楚出席論壇，共同交流國內企業「變」與「新」等論壇主題，探討如何把握新機遇，應對新挑戰，奮進新征程。「2021年度（行業）最具投資價值企業」獎項由博鰲企業論壇設立，旨在表彰中國企業在技術研發創新過程中作出的創造性貢獻，以及在市場佔有率及對相關行業影響力方面的重大成就。



集團管理層感謝主辦單位及評審團的一致認可，同時亦深受鼓舞。是次獲獎充分肯定集團於2021年在半導體行業所取得的成果，亦標誌著集團未來發展前景及投資價值備受權威媒體及資本市場高度認可。集團承諾會繼續在第三代半導體業務上用心經營，加快步伐研發及拓展氮化鎵（GaN）相關產品的應用，矢志成為大中華區GaN第三代半導體先行者。集團策略性佈局投資世界龍頭GaN企業，將繼續藉此產生協同效應，加強其技術優勢及邁向完善的生產佈局。憑藉集團自身在半導體行業累積的豐富經驗，有信心能把握市場殷切需求，進一步提升業務表現，為股東創造長遠價值。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體產品，包括發光二極管（「LED」）燈珠、LED照明產品、快速電池充電產品及以及新一代半導體氮化鎵（「GaN」）相關產品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識，集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關產品的應用，矢志成為一間集芯片設計、製造生產及銷售的半導體領先企業，並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解決方案。



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