領跑中國雲端HCM賽道 北森控股擬赴港上市

香港, 2022年1月12日 - (亞太商訊) - 伴隨著現代企業的發展、新型產業的崛起,眾多企業對人才的需求呈大幅增加之勢,國家也多次出台政策進行人才補貼,促使人才合理均衡分佈。在龐大市場需求及政策利好的雙重驅動下,中國人力資源管理平台的市場規模將持續增長。



在此背景下,中國最大的雲端人力資源管理(HCM)解決方案提供商北森控股有限公司(「北森控股」)作為其中的佼佼者,於2022年1月10日正式向港交所遞交A1招股書,擬赴港上市,摩根士丹利、中金公司擔任聯席保薦人。



端到端一體化HCM解決方案 專注於服務大中型企業



為滿足企業對高能力人才日趨增加的市場需求,北森控股精心打造出業內首個亦是唯一一個提供全套雲端應用的平台——iTalentX。該平台為企業提供雲端軟件解決方案,以幫助其高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才,涵蓋企業於員工全生命週期的HCM需求。



iTalentX包括招聘雲、測評雲、核心人力雲、績效管理雲、繼任管理雲和在線學習雲及其他六大模塊,通過打通模塊功能與底層數據,能夠為企業客戶提供端到端無縫整合的一體化HCM解決方案。同時,iTalentX平台整體構建於雲端PaaS基礎設施之上,使新應用程式的開發變得更加容易和高效,助力北森控股發展成為中國唯一一家已構建統一開放的PaaS平台的雲端HCM解決方案提供商。



戰略上,北森控股專注於服務大中型企業,建立起了優質、忠誠的海量客戶群。截至2021年9月30日,客戶群包括各類快速增長的大規模行業中的約4,500家企業,涵蓋科技、房地產、金融服務以及汽車及製造行業的絕大部分前十企業。此外,截至2021年9月30日,《財富》中國500強中近70%是公司客戶。



北森控股的收入主要來自HCM解決方案向客戶收取的訂閱費。截至2021年9月30日止過去十二個月,該公司實現119%的訂閱收入留存率,表明雲端HCM解決方案現有客戶產生的收入正快速擴大。獨佔鰲頭的市場份額、高訂閱收入留存率,也爲北森控股帶來了不俗的業績表現。



市場空間廣闊領先優勢顯著 業績前景可期



近年來,由於雲端技術的普及以及企業對靈活、易於使用和實惠HCM服務的需求日益增長,帶來雲端HCM解決方案的興起。根據灼識諮詢報告,預計中國雲端HCM解決方案市場於2020年至2026年的複合年增長率高達38.2%,呈高速增長態勢。然而,中國雲端HCM市場規模仍遠小於美國,未來增長空間巨大。



作為中國最大的雲端HCM解決方案提供商,按2020年收入計,北森控股佔有12.0%的市場份額,高於第二及第三大企業的總和,龍頭地位穩固。市場份額遙遙領先的背後,有高收入留存率與亮眼財務數據相輔相成。



招股書披露,截至2019年、2020年及2021年3月31日止三個財年,北森控股的營收分別爲人民幣3.82億元、4.59億元和5.56億元;截至2021年9月30日止過去六個月,營收達3.13億元,同比增長27.7%,穩步向好。同期,毛利率分別為60.6%、59.8%、66.4%及60.4%,保持平均超60%的高水平。截至2021年3月31日止財年,經調整後淨虧損率21.8%,較2020財年淨虧損率54.9%有明顯改善,顯示虧損大幅收窄。



未來,隨著雲端HCM解決方案市場規模的迅速擴大,北森控股將依託其更加成熟的業務模式、專有的人才管理技術、獨特的行業洞察力及有效的市場進入戰略,不斷在一體化戰略、聚焦客戶、完善服務等領域尋求突破和超越,實現業績高質量增長並推動估值穩步抬升,彰顯價值投資潛力,長遠發展值得期待。





