Monday, 10 January 2022, 20:41 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum和Quavo將向Metaverse推出網路遊艇NFT

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2022年1月10日 - (亞太商訊) - Bitcoin Latinum (LTNM) （ https://bitcoinlatinum.com/ ） 是下一代有保險的資產支持加密貨幣，準備徹底改變數位資產交易生態。該公司宣佈與三次獲得格萊美提名的錄音藝術家Migos的Quavo合作，收購cyberyachts.com。網路遊艇將包括NFT系列，共計888艘豪華遊艇，並將在UnicoNFT市場上獨家提供Bitcoin和Bitcoin Latinum銷售。在這些藏品中包括Quavo品牌的網路遊艇。



購買網路遊艇NFT將附帶體驗式的獎品，包括參加邁阿密遊艇派對等。Bitcoin Latinum與A-list音樂藝術家Migos的Quavo建立了戰略夥伴關係，共同打造網路遊艇NFT系列。



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Unico與Bitcoin Latinum合作，推出了一個名為UnicoNFT的NFT市場，其中有成千上萬的數位藝術品，可以用Bitcoin（BTC）和Bitcoin Latinum（LTNM）獨家購買和出售，並將包括Quavo品牌的賽博遊艇的新系列。這是世界上第一個能夠選擇使用乙太坊類型貨幣以外的加密貨幣購買、出售和交易NFT的平臺。2021年，NFT的總市場規模達到400億美元，比2020年的1億美元有所增長。NFT的市場正在迅速接近全球美術品市場，估值為500億美元。資產管理公司Grayscale表示，Metaverse是一個萬億美元的市場機會。



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在過去的6個月內，NFT和Metaverse資產爆炸式增長。虛擬土地的銷售在2021年11月蓬勃發展，僅四個Metaverse項目就帶來了1.0587億美元的收入，其中包括虛擬不動產、數位豪華遊艇和其他數位資產。一塊虛擬地產剛剛以430萬美元售出，一艘超大型遊艇以65萬美元售出。



Bitcoin Latinum目前在HitBTC（日交易量62億美元）、FMFW.com（日交易量45億美元）、Changelly（日交易量27.1億美元）、Changelly Pro、LBank（日交易量11億美元）、DigiFinex、Hotbit、AAX和XT.com交易所公開交易，股票代碼為LTNM。Bitcoin Latinum的主要開發者Monsoon Blockchain宣佈，LTNM還將在Bitmart（日交易量16億美元），以及2022年底前的另外10個全球交易所上市。現在可以在Binance、CoinBase、Coin Market Cap和Coin Gecko上進行查詢。



Bitcoin Latinum是作為一種開放架構的加密貨幣技術，能夠處理海量交易，並支援網路安全和數位資產管理。基於Bitcoin生態系統，Bitcoin Latinum由Monsoon Blockchain代表其基金會負責開發。LTNM是一個更環保、更快速、更安全的Bitcoin版本，必將革新數位交易生態。



與其他加密資產不同，LTNM是有保險的，並由現實世界和數字資產支援。它的資產支援是以基金模式持有的，因此基礎資產價值會隨著時間的推移而增加。它通過將80%的交易費存回支援貨幣的資產基金，加速了這種資產支援的基金增長。因此，Bitcoin Latinum被採用得越多，它的資產基金增長得越快，創造了一個自我膨脹的貨幣。這突出了Bitcoin Latinum基金會對支援可持續加密貨幣生態系統增長的承諾。



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SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation





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