五菱汽車海外業務拓展再下一城 打造國際化汽車產業供應鏈

香港, 2022年1月7日 - (亞太商訊) - 1月6日,五菱汽車(00305.HK)的母公司廣西汽車集團與日本ASF株式會(以下簡稱“ASF公司”)簽訂“微型電動物流車委託開發及量產協定”,協定標定數2.1億元。根據協定,廣西汽車集團將與ASF公司合作開發一款純電動物流車,研發和生產由廣西汽車集團完成,ASF公司支付研發費用並在日本銷售。該款純電動物流車計畫在今年12月實現量產,雙方預計目標,至2030年該微型電動物流車累計銷售超過10萬台。RCEP今年1月1日生效,廣西汽車集團與ASF公司協議的成功簽署,標誌著RCEP生效後,廣西首單新能源汽車技術和整車出口日本落地!



公開資料顯示,除了目前開發的車型,雙方將繼續開發更多的產品,產品線將涵蓋3-6米的新能源物流車產品,滿足日本和歐洲商用物流車市場需求。同時,廣西汽車集團有意引進日方資本,促進雙方深度合作和增強企業活力。本次廣西汽車集團與ASF公司的合作,將發揮廣西汽車集團高性價比高品質的造車經驗,以及全供應鏈的製造優勢,加速微型新能源物流車的日本市場開拓。同時,該項目為廣西新能源物流車首次整車進入日本市場,標誌著五菱新能源汽車正朝國際先進行列邁入。



據五菱汽車相關人士透露,此次協定簽訂的業務實施主體為五菱新能源,並在新能源車基地進行量產,這是五菱新能源在重組消息發佈後首次獨挑大樑。據五菱汽車在2021年12月1日公告顯示,五菱汽車將在2022年6月29日或之前完成對五菱新能源的出資,並在出資完成後一年內有權選擇進一步認購五菱新能源的新股本權益,將其持股比例增至50%以上,或將成為五菱新能源控股股東。未來,五菱汽車將分享此次合作收益,隨著對五菱新能源經營參與的深入,五菱汽車有望享受更多五菱新能源發展紅利。五菱汽車同樣不斷完善公司的管治構架,於2021年12月10日發佈授出購股權公告,建立長期有效的激勵機制以吸引及挽留核心人才,從而充分調動核心骨幹人才的積極性,提升企業活力和競爭力。



五菱汽車深入佈局新能源汽車業務受到市場高度關注,國泰君安近期發佈研報“五菱汽車(0305.HK):“FocusingonNEVMarket”。據研報顯示,目前,五菱新能源物流車快速增長,2021年銷量超過10,000輛, 同比增長112.8%,而新能源物流車在低線城市的滲透率將增加。此外,五菱汽車與一家日本公司和一家美國公司有潛在業務合作,國泰君安預計從2022年起會有更多的出口。同時,五菱汽車股東淨利潤預計將在2021年至2023年分別上調8.4%/ 16.1%/ 24.3%。五菱汽車在供應鏈穩定後,基本面改善將更加明顯,目標價上調至1.92港元。



2022年開年,五菱汽車在新能源領域開啟新征程,未來表現值得資本市場期待。





