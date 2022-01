Friday, 7 January 2022, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Mooning Ads LLC Cheems Inu - 正在開發的 MemeTools 和 Metaverse Gaming

特拉華州威爾明頓, 2022年1月7日 - (亞太商訊) - Cheems Inu coin 很快就會在未來幾個月推出他們的 MemeTools 和一個元節遊戲。模因幣之王 Cheems Inu 不再被視為模因。上個月在幣安智能鏈上推出的加密貨幣只是另一種基於狗的硬幣,但從那時起,開發團隊一直努力為代幣創造實用性和價值。社區做出了回應,並將 Cheems Inu 的市值推高至 6000 萬(美元)的歷史新高,擁有超過 4 萬個人持有人。



Cheems Inu 團隊相信他們可以將模因代幣的輕鬆樂趣與實用性和功能相結合,創建一個真正革命性的加密項目。該團隊的願景是啟發和教育他們的基礎區塊鏈技術,並為新一代投資者創造財富和流動性。



MemeTools 開發如期進行



該計劃的第一部分已經在開發中,涉及為模因令牌列表、圖表和教育材料創建一個通用中心。這個名為 MEMETOOLS 的站點將在 2022 年第一季度的初始版本中運行。 2022 年晚些時候,將添加一個名為 CHEEMSWAP 的交換功能。



除了在 Cheems Inu MEMETOOLS 網站上上市帶來的曝光率之外,代幣開發商和廣告商將能夠利用整個平台的廣告空間。所有廣告和費用都將用 Cheems Inu 代幣支付,其中一半將被燒毀,另一半將添加到未來 Staking 計劃的獎勵供應中。



Cheems Inu 加入 Metaverse



開發團隊計劃的第二部分於 2021 年 12 月 30 日宣布,受到熱烈歡迎。 Cheems Inu 正在與 BSC 和 ETH 上的其他幾個項目合作,創建一個名為 Metapolis 的 Metaverse 遊戲。這款 Play to Earn 遊戲將在一個巨大的開放世界虛擬城市中進行,用戶將在這裡競爭積累財產、財富和名望。 Cheems Inu 持有人將控制 Metapolis 的“市中心”地區,土地銷售(以 CHEEMSBURGER 營業執照的形式)現已開始。在撰寫本文時,26% 的可用廣告位在可用後 10 小時內售出。 Cheems Inu 持有者很高興能成為遊戲的未來 Metaverse 的一部分。



Cheemsburger 許可證將為持有許可證的任何人提供被動收入。此外,該許可證為他們提供了在 Metapolis 市中心的建築物的租賃權,並有機會在 Metaverse 中賺更多的錢。企業將獲得建立和整合到在線和現實世界市場的支持。所有商業服務和產品都將以流動的 NFT 的形式存在,這意味著即使沒有直接買家,用戶也可以隨時出售它們。這是與 Metapolis 的其他團隊合作開發的革命性經濟系統的一部分。



MemeTools 和 CheemSwap 將在 Metaverse 中擁有物理位置,用戶可以在虛擬現實中與它們進行交互。它們的使用將是 Metapolis 生態系統成功不可或缺的一部分,並為 Cheems Inu 帶來進一步的曝光和代幣銷毀。這不僅是一款遊戲,還是一款旨在為掌握它的人帶來財富的引擎。



Cheems Inu Tokenomics 細分

總供應量:6,000,000,000,000,000,000,000

流通量:4,541,200,004,955,580,000,000

最大錢包容量:總供應量的3%

稅收:10%買入&15%賣出

50% 的稅收用於自動銷毀功能,其中分配的代幣從供應中永久刪除。其餘的稅收用於營銷和流動性。



聯繫人:

Chase Winder

Community Representative

cawinder87@gmail.com



