來源 Casa Minerals Inc Casa Minerals Inc. 關閉國會金礦(Congress Gold Mine) 90% 的所有權並啟動產權轉讓

加拿大溫哥華, 2022年1月6日 - (亞太商訊) - Casa Minerals Inc.(多倫多證券交易所代碼:CASA)(OTC場外交易代碼:CASXF)(FSE:0CM)(“公司”或“Casa”)很高興地宣布,公司已對期權協議進行了修訂,以加快購買國會金礦,位於美國亞利桑那州中西部。本公司已加快向選擇權人支付最終現金 45,000 美元和發行 1,125,000 股普通股,持有期限為自發行日起一年。考慮到加速付款,選擇權人已取消選擇權協議項下的支出義務。



Casa 總裁兼首席執行官 Farshad Shirvani 先生表示:“我們很高興推進我們對國會金礦的收購。公司正在努力完成該項目的第一階段勘探計劃,詳細介紹預期勘探活動的新聞將很快發布.”



國會金礦位於亞利桑那州亞瓦派縣馬丁內斯礦區國會以北 3 英里處。該物業包括 14 項專利礦產,面積約 260 英畝。從 1887 年或大約 1887 年開始,國會礦山每隔一段時間運營,直到 1992 年,並且一度支持全面的採礦和碾磨業務以及國會小鎮。它是亞利桑那州最大的金銀礦,黃金產量約為 500,000 盎司。



合格人員:公司董事兼首席地質師 Erik Ostensoe P.Geo. 先生,符合 National Instrument 43-101 定義的合格人員,已審查並批准本新聞稿中的科學和技術披露。



注意事項:本新聞稿中引用的所有歷史數據均來自現有檔案,未經公司或合格人員確認或驗證。無法保證 Casa Minerals 的工作將識別出經濟上可行的礦體,其大小和/或等級與支持歷史採礦作業的礦體相當。



關於 Casa Minerals Inc.



該公司從事位於加拿大和美國的礦產資產的收購、勘探和開發。公司擁有多金屬 Pitman 和 Keaper 資產(加拿大不列顛哥倫比亞省)的 100% (100%) 權益,可選擇收購 Arsenault VMS 資產(加拿大不列顛哥倫比亞省)的百分之七十五 (75%) 權益,並擁有 40 英尺及以上深度的 Congress 金礦百分之九十 (90%) 的權益,但需繳納 1.5% 的淨冶煉廠特許權使用費(美國亞利桑那州)。這個歷史悠久的高品位金礦自 1992 年以來一直沒有被勘探或生產。



代表董事會

Farshad Shirvani, M.Sc. Geology

Casa 總裁兼首席執行官



獲取更多資訊,請聯繫:

Casa Minerals Inc.

Casa 總裁兼首席執行官Farshad Shirvani

電話: (604) 678-9587

電子郵件: contact@casaminerals.com

https://www.casaminerals.com



TSX Venture Exchange 及其監管服務提供商(該術語在 TSX Venture Exchange 的政策中定義)均不對本新聞稿的準確性負責。



此處作出的某些陳述和信息可能構成“前瞻性信息”。特別是對私募和未來工作計劃的提及,或對此類工作計劃的質量或結果的預期會受到與財產運營、一般勘探活動、設備限制和可用性以及我們可能面臨的其他風險相關的風險目前不知道。因此,建議讀者不要過分依賴前瞻性信息。除適用的證券立法要求外,公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改前瞻性信息的義務。



