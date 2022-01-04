Wednesday, 5 January 2022, 15:28 HKT/SGT Share:

來源 Oculis Oculis委任丁偉波先生為全球首席營運官兼中國區總經理 費森尤斯卡比中國前任總裁將於2022年2月加入Oculis，領導全球營運和公司的中國業務

將常駐Oculis的香港辦事處，進一步加強全球團隊在亞洲的佈局

瑞士洛桑, 2022年1月5日 - (亞太商訊) - Oculis S.A.（「Oculis」）為一家臨床後期生物醫藥公司，專注於開發革命性眼科治療方法以改善患者的視力和生活。公司宣布委任丁偉波先生為全球首席營運官兼中國區總經理，自2022年2月1日起生效。丁先生於醫療健康行業擁有豐富的領導經驗，特別專注於中國市場。



丁先生將加入Oculis執行領導團隊，憑藉過去數十年在跨國製藥公司營運方面的經驗，將有助推動公司繼續在國際市場拓展產品組合和規模。繼今年較早時進駐香港之後，丁先生的任命亦進一步加強公司在大中華區的拓展實力。



Oculis首席執行官Riad Sherif博士表示：「我們喜獲丁先生加盟Oculis擔任全球首席營運官兼中國區總經理。他在醫療健康的多個領域累積數十載的經驗，尤其在大中華市場成功推出品牌、建立產品組合、業務拓展及產品授權方面擁有的獨特經驗，將進一步增強全球執行領導團隊的實力，有助我們繼續開發革命性眼科治療產品組合，以改善患者的視力和生活。」



丁偉波先生補充：「我很高興加入Oculis這家致力改變眼疾患者生活的企業。在世界各地，很多患者需要有效、安全和易於使用的外用眼科藥物，如Oculis正在開發的突破性藥物。我期待盡快為患者帶來這些急需的療法。」



丁先生帶來在多個醫療領域逾25年的卓著經驗，涵蓋全面管理、進軍市場策略、業務拓展及產品授權，以及業務營運。在加入Oculis之前，他在費森尤斯卡比（中國十大跨國製藥公司之一）擔任中國區總裁，期間建立市場領導地位及強大且具競爭力的產品組合，帶領市場並為公司帶來強勁增長。在加入費森尤斯卡比之前，丁先生曾在諾華中國任職十多年，擔任不同的領導職務及承擔日益重大的職責，最後獲委任的職務為諾華疫苗大中華區和天元生物藥業的總經理。丁先生當時亦為諾華疫苗全球執行委員會成員。



在加入諾華之前，丁先生曾在百時美施貴寶及西安楊森（強生公司旗下公司）等中國主要製藥公司擔任銷售、市場推廣及分銷方面的高級職務。



丁先生於武漢大學取得生物化學理學士學位，並於中歐國際工商學院取得高級工商管理碩士學位。



關於Oculis

Oculis為一家總部位於瑞士洛桑的生物製藥公司，專注於開發革命性的創新眼科治療方法，以改善患者的視力和生活，業務遍及歐洲、美國和中國。Oculis擁有強大而廣泛的產品開發組合，包括多項非侵入性的後期新型外用（眼藥滴劑）治療，對於視網膜水腫和眼前段疾病患者而言，這標誌著有關技術取得空前的進步。此外，Oculis的配方探索和創新能力，將有助開發一系列外用藥物以針對威脅視力（影響眼睛前段和後段）的眼科疾病。詳情請瀏覽 www.oculis.com。





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