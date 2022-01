Tuesday, 4 January 2022, 17:23 HKT/SGT Share: 移卡十週年內部信發佈未來發展規劃 打造戰略與執行確定性

香港, 2022年1月4日 - (亞太商訊) - 移卡(股份代號:09923.HK)創始人兼CEO劉穎麒(Luke)於本月3日發表全員郵件,回顧移卡創辦十年歷程,並公佈未來發展規劃。



在主題為「確定更可期待的未來」的郵件中,劉穎麒回顧了移卡成立十載,如何由最初主打支付業務,跨越到發展SaaS、金融科技等to B業務,再到涵蓋to B及to C的到店電商業務,並逐步建立「基於支付的數字商業生態基礎」。發展至今,移卡服務商戶數近700萬 ,覆蓋逾8億消費者,並擁近億日支付交易筆數。



面對現時大環境的複雜及不確定性,劉穎麒在信中公佈移卡未來的發展規劃——「堅持價值創造原則,打造戰略的確定性和執行的確定性」。他表示,公司定位與宏觀戰略較清晰,後續將在子戰略制定上追求正確性;執行確定性則將通過加強公司管理、優化組織機制、大力發展人才及善用科學方法來達成目標。



針對近期大力發展的到店電商業務,劉穎麒亦強調對移卡打入本地生活市場的信心。據移卡2021年中期業績報告顯示,公司到店電商業務服務商戶數已破萬,付費消費者逾142萬,GMV超7100萬元人民幣。為進一步強化本地生活服務實力,移卡於2021年11月,斥資1億元人民幣收購鼎鼎文化旅遊(成都)有限公司60%的股權,擴大到店電商業務範圍。



移卡創始人兼CEO劉穎麒十周年內部信全文



標題:確定更可期待的未來——移卡十周年內部信:



移卡的同學們,新年快樂!



在這個不確定性成為挑戰的今天,工作和生活都需要冷靜思考。面對公司複雜的業務佈局,面對生活,我想在這個對大家都有意義的時間節點,先回顧下我們共同走過的路,然後探討未來如何發展。



十年前的今天,我第一天搬到長虹1802,滿懷著對開創線下支付事業的期待。



之後的五年,我們線下支付這個領域探索各種產品的可能性,產品與市場匹配(Product/Market Fit)不理想,只能依靠著風險投資和對於線下支付大機遇的堅定信念,艱難但頑強的活著。



2015年的時候,我們定下的戰略是「線下商戶的雲平台」,確定了超越支付的發展方向。我們開始做智掌櫃SaaS和金融科技。回頭來看,這是非常超前的定位和佈局。



2017年,我們預見到移動支付將改變人們的生活,開始對二維碼支付進行超前投入,並堅信只要「全心做好每一筆支付」,就能積累海量的商戶、用戶、流量與渠道,就能給商戶帶來更多幫助,就可以擴展出豐富的科技服務。



2020年我們正式把移卡定位成:以支付為基礎的科技公司,成功在港交所上市,並成為港股市場一支備受矚目的新股。之後的18個月到今天,我們沒有一刻停止思考:移卡的下一個山峰在哪裡?



當前,雖然已經經歷了兩年的疫情,面臨著百年未有之變局。但我們確信公司的近700萬活躍商戶,觸達8億消費者,每天近億筆支付,不同主體間的資金流與信息流的交互,以及豐富的增值應用,就像自然界的生態系統的物質和能量交換,將構成基於支付的數字商業生態基礎。



近期我們也大步進入「本地生活」這個萬億級的市場,從建設收款的基礎設施,跨越到to B的效率和業績提升,to C的消費體驗提升。這裡是基於長久的思考和商業邏輯推演,更重要的決心來自公司創新進取的基因,也源於我們給商戶、消費者持續創造價值的使命感。



十年的時光,對於人來說,可以從牙牙學語到翩翩少年。對於創業公司而言,剛剛從生存走向發展。移卡人也許暫時沒有顛覆式產品改變世界,卻具備創業最需要的堅韌,長期主義的前瞻思考方式,以及把握行業機遇的能力。這個使得我們對於未來充滿信心,也和十年前同樣的好奇與期待。



如何應對大環境的複雜和不確定性,還能在領域能保持領先地位?我想應該主要是堅持價值創造原則,打造戰略的確定性和執行的確定性。



關於戰略的確定性,通過十年來不斷摸索,我們已經有自己的「三葉草」模型來分析衡量業務的用戶價值,入局獨特優勢與長期沉澱意義。十年磨一劍,公司的定位與宏觀戰略已比較清晰,後續在子戰略的制定上要追求正確性。



執行的確定性,我們需要重視管理。首先,公司組織的健壯性、企業文化的生生不息是管理動力的源泉。幹事業需要更多的「道相同」的人,這裡的「道」就是我們平時談的價值觀。我們必須優化組織機制,讓源源不斷的人才能成長起來,擔當起來。同時,我們要講究用科學的方法做好每一件事,要快速識別事情核心本質和關鍵步驟,運用金字塔原則去分解任務,把複雜的事情簡化成若干簡單的事情,如此遞推,直到任務敏捷高效的解決。



過去的十年,創業中不管是挫折悲傷的低谷還是成功狂喜的山巔,都是任何一個期待成就的企業成長的必經經歷;就像各位正經歷著的青春,它是那麼的矛盾與不確定,不需過度悲喜,過程才是最美好的。



只要堅持以上對於用戶與社會的價值創造的信念,我們就能微笑坦蕩,在正確路徑上進步與迭代。



未來更可期待,我們堅定向前。



Luke 2022.1



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家領先的基於支付的科技平台,致力於為商戶與消費者提供一體化數字服務。根據奧緯諮詢公司的數據,按 2019 年的交易筆數計,移卡為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商,占市場份額約 14.0%。移卡的願景是建立一個商業數字化生態系統,以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易,並進一步提供豐富多樣的科技賦能商業服務,其中包括SaaS數字化解決方案,可幫助客戶提高營運效率;精準營銷服務,讓客戶有效地觸及其目標市場;金融科技服務,滿足客戶多元化的金融需求;及到店電商服務,可幫助商戶提高業績及為消費者帶來更多優惠本地生活服務。





